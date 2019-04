VOLTALIA : mise en service de la centrale éolienne normande d'Echauffour

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Voltalia a mis en service sa centrale éolienne d'Echauffour située en Normandie, d'une puissance de 10 MW. Moins d'un an après le lancement du chantier de construction et en ligne avec le calendrier annoncé, les cinq éoliennes -2 MW chacune- composant le parc éolien d'Echauffour dans l'Orne (61) tournent et commencent à produire leurs premiers MWh, a souligné le producteur d'énergies renouvelables. Cette centrale jouit d'un tarif d'achat réglementé, sécurisé en 2016, qui assurera des revenus au groupe pendant les 15 prochaines années via le mécanisme du complément de rémunération.Avec cette première centrale en Normandie, Voltalia s'implante dans la région disposant du deuxième meilleur potentiel éolien de France, après la Bretagne, et contribue à l'objectif départemental de 340 MW installés en 2020.L'engagement en faveur de la transition énergétique se décline aussi à l'échelle plus locale, avec un objectif éolien de 70 à 100 MW installés en 2020 dans le " Perche / Pays d'Ouche ", à travers des projets compatibles avec le caractère agricole du plateau normand.