VOLTALIA : publie des revenus en hausse pour le troisième trimestre

Voltalia a affiché des revenus en hausse de 26% à 54,5 millions d’euros pour le troisième trimestre, portés par une croissance des ventes d’énergies, et des services (en hausse de 49% et 24% respectivement par rapport au deuxième trimestre 2018). Par ailleurs, le groupe confirme ses perspectives 2018." Les dynamiques positives attendues se concrétisent, confirmant nos perspectives d'une activité très soutenue au second semestre 2018. Les ventes d'énergies sont portées par notre stratégie d'optimisation des prix alors même que la saisonnalité est favorable. Mais ce sont les Services qui connaissent une performance exceptionnelle avec un revenu qui fait plus que doubler sur le trimestre " commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia dans un communiqué.