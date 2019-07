VOLTALIA : remporte des contrats au Brésil

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Voltalia a gagné des contrats long-terme pour un nouveau projet éolien de 70 MW au Brésil. Situé dans le complexe Voltalia de Serra Branca, le nouveau projet de Vila Alagoas bénéficiera d'un contrat de type corporate PPA de 63 MW signé avec une grande entreprise, auquel s'ajoute un contrat de 7 MW remporté à l'occasion des enchères du 28 juin dernier, organisées par le régulateur brésilien ANEEL." Une nouvelle fois, nous démontrons notre capacité à développer des projets renouvelables hautement compétitifs et non dépendants de subventions. Avec deux grands corporate PPA long-terme au Brésil (64 et 63 MW) et les deux premiers contrats de ce type signés en France avec Boulanger (5 MW) et la SNCF (143 MW), Voltalia est exceptionnellement bien positionné pour capter le potentiel de croissance de ce nouveau marché " commente Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.