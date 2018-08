VOLTALIA : remporte deux nouveaux projets solaires en France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Voltalia a remporté deux nouveaux projets solaires en France métropolitaine, pour une puissance totale installée de 8,9 MW. Les projets lauréats de Laspeyres (5 MW) et de Jonquières (3,9 MW) bénéficieront d'un contrat de vente d’électricité avec complément de rémunération d’une durée de 20 ans. Ils devraient être respectivement mis en service en 2020 et en 2019.Le projet de Laspeyres concerne un parc solaire au sol, situé à Marignac-Laspeyres, en région Occitanie. La centrale, dont la production couvrira la consommation d'environ 3 500 personnes, sera construite sur le site d'une ancienne carrière de pierre, permettant ainsi la valorisation d'un sol dégradé.Le projet d'ombrières de Jonquières est situé en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une région bien connue de Voltalia, qui y compte déjà trois centrales solaires en activité. L'ombrière solaire couvrira la surface du marché local et celle de son parking dédié. Les panneaux solaires serviront en même temps à la production d'électricité et à la protection des visiteurs et de leurs véhicules contre le soleil et les aléas climatiques.