La Commission de Régulation de l'Energie (CRE) a sélectionné les projets de stockage par batteries de Voltalia d'une puissance installée totale de 10 MW, soit plus de 90% des projets sélectionnés en Guyane. Afin d'optimiser l'usage des capacités de production existantes et améliorer la qualité du fonctionnement du réseau électrique guyanais, la CRE avait lancé un appel à projets concernant la réalisation et l'exploitation de systèmes autonomes de stockage d'électricité.Baptisé " Stockage Mana ", le projet de Voltalia composé de deux unités de stockage par batteries pour une puissance installée totale de 10 MW, est le principal projet sélectionné par la CRE en Guyane et bénéficiera d'un contrat de rémunération d'une durée de 10 ans à compter de sa mise en service prévue à la fin de l'année 2019.Il s'agit du premier projet de ce type en Guyane, représentant une innovation importante pour le territoire." Nous sommes fiers de pouvoir mettre une nouvelle fois notre connaissance des réseaux non-interconnectés et notre savoir-faire en termes de stockage au service des Guyanais. Ils bénéficieront d'une électricité moins chère en période de pointe et d'un réseau électrique plus stable. En outre, ce nouveau projet de stockage est situé dans la même commune que la première centrale de l'histoire de Voltalia ! " se réjouit Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.