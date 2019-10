VOLTALIA : taux de participation de 69,5 % au premier plan d'actionnariat salarié

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Du 26 septembre au 8 octobre, les collaborateurs de Voltalia ont eu la possibilité de participer à un premier plan d'actionnariat dans les trois principaux pays de l'entreprise : le Portugal, le Brésil et la France. La population éligible représentait 73,7 % des collaborateurs. Pour un premier lancement, le taux de souscription est ressorti à 69,5 %. Les taux de participation atteignent 51,5 % au Portugal, 72,9 % au Brésil et 80,3 % en France.Le taux de participation s'établit à 68 % pour les salariés de Voltalia et 81,5 % pour ceux d'Helexia. Ces derniers, intégrés au dispositif après la finalisation toute récente de l'acquisition par Voltalia, montrent un niveau d'adhésion remarquable au projet d'entreprise.