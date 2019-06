VOLTALIA : va lancer une augmentation de capital de 376 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Voltalia annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant d'environ 376 millions d'euros. Le prix unitaire de souscription a été fixé 9,20 euros par action nouvelle. La parité de souscription est de 5 actions nouvelles pour 6 actions existantes. La période de négociation des droits préférentiels de souscription est du 25 juin 2019 au 4 juillet 2019 inclus.L'augmentation de capital est sécurisée par des engagements de souscription de Creadev, actionnaire de contrôle, Proparco, investisseur historique, et la BERD, nouvel investisseur, pour un montant total d'environ 283 millions d'euros, soit 75,3 % du montant total de l'opération.Creadev, actionnaire de contrôle, via Voltalia Investissement va souscrire à hauteur d'un montant maximum d'environ 250 millions d'euros.Proparco va souscrire à hauteur d'un montant initial maximum de 10 millions d'euros.BERD va investir près de 25 millions d'euros (incluant notamment l'achat de droits préférentiels de souscription auprès de Creadev).L'augmentation de capital est destinée à fournir à la société des moyens supplémentaires pour financer son objectif d'une capacité consolidée d'au moins 2,6 GW en exploitation ou en construction à horizon 2023.Dans cette perspective, la société envisage d'allouer au moins 300 millions d'euros des fonds levés à la construction de 1,6 GW de nouvelles capacités de production, au-delà d'1 GW installé en 2020.Dans l'hypothèse où l'augmentation de capital ne serait pas réalisée dans son intégralité, la société considère avoir accès à diverses sources de financement complémentaires lui permettant de poursuivre son développement et notamment de maintenir son objectif d'une capacité consolidée en exploitation ou construction supérieure à 2,6 GW à fin 2023.