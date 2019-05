Voltalia : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Voltalia est entré en négociations exclusives avec les actionnaires d'Helexia en vue de son acquisition. L'opération devrait permettre l'accélération de son déploiement dans l'énergie solaire et l'élargissement de l'offre directe aux entreprises. En 10 ans, Helexia est devenu un acteur de référence des grandes toitures solaires et de la maîtrise de l'énergie, a indiqué Voltalia. Le chiffre d'affaires d'Helexia est en forte croissance : +38% par an sur la période 2013-2018. En 2018, il a atteint 14 millions d'euros, avec une marge d'Ebitda de 49%.Helexia est actuellement détenu par la famille Mulliez via Creadev, qui est aussi l'actionnaire majoritaire de Voltalia. L'entrée en négociations exclusives a été approuvée par le conseil d'administration de Voltalia sans que les représentants de Creadev ou de la famille Mulliez n'aient pris part aux discussions et au vote et le prix d'acquisition, qui est susceptible d'être acquitté en titres de Voltalia, fera l'objet d'une évaluation par un expert indépendant.A ce jour, 35% de la capacité installée d'Helexia est située sur les toitures des enseignes contrôlées par la famille Mulliez : Auchan, Decathlon, Leroy-Merlin, Boulanger. Ces enseignes disposent de nombreux bâtiments dans plus de 50 pays, pour lesquels Helexia continuera de proposer ses services.En outre, le management des deux sociétés a identifié un certain nombre de synergies facilitées par la proximité géographique des deux acteurs : la création d'une offre commerciale coordonnée à destination des clients de l'industrie et des services, l'implantation d'Helexia dans des pays émergents où Voltalia est déjà présent, la mutualisation des services de supervision des toitures solaires et des économies sur les achats.