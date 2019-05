Voltalia : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Voltalia a signé un accord par lequel Alten Energias Renovables, producteur d'énergie indépendant spécialisé dans le solaire, choisit Voltalia pour fournir des services de Construction et d'Exploitation-Maintenance pour l'une des plus grandes centrales solaires en Afrique de l'Est (55 MW). "Fidèle à sa mission d'améliorer l'environnement mondial et favoriser le développement local, Voltalia contribuera à l'atteinte de l'objectif d'un accès complet à l'électricité au Kenya d'ici 2020 en créant des emplois localement", a souligné le groupe français.