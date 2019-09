Voltalia : Au sein du complexe de Serra Branca (Brésil), Voltalia achève la construction de sa ligne de transmission de 2 GW et prévoit d'anticiper la mise en production des projets éoliens VSM

Voltalia SA

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce l'achèvement d'une ligne de transmission de 2 GW pour son complexe éolien de Serra Branca, un ensemble de projets situé au Nord-Est du Brésil, multipliant par 6 la capacité d'injection sur le réseau du complexe éolien. La rapidité du développement et de la construction de cette nouvelle ligne permettra l'entrée en exploitation des fermes éoliennes VSM 1&2 (total de 291 MW) en avance par rapport aux prévisions initiales de Voltalia. "Fort de ses deux lignes de transport d'électricité, Serra Branca a désormais un potentiel porté à 2,4 GW. Votalia construit l'un des plus grands complexes éoliens du monde, situé au sein d'une des zones les plus ventées de la planète", déclare Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia La ligne de transport de 2 GW est achevée La nouvelle infrastructure de transport de Voltalia au sein du complexe de Serra Branca est achevée. Celle-ci sera très prochainement connectée au réseau. La nouvelle ligne est capable de connecter des fermes éoliennes pour une puissance totale de 2 GW. Ce projet de construction de ligne est l'un des plus important du continent en termes de puissance. Longue de 52 kilomètres et soutenue par 112 tours, la ligne transportera de l'électricité sous très haute tension, de 500 kV. Voltalia a débuté le développement de celle-ci en 2016, puis a progressivement sécurisé des droits de passage pour

63 parcelles auprès de 57 différents propriétaires, des permis de construire, des droits d'interconnexion et d'autres autorisations. Le processus de développement s'est déroulé de façon particulièrement rapide et efficace grâce à la capacité des équipes de Voltalia à s'associer avec les populations locales, qui bénéficient de créations d'emplois sur site et de projets sociaux que Voltalia a mis en place dans la région au cours des cinq dernières années. Les travaux de construction ont démarré début 2019, Voltalia s'étant associé avec Seta Engenharia S.A pour la construction de la ligne et WEG pour la sous-station. La rapidité du développement et de la construction est une nouvelle illustration de la capacité de Voltalia de mener à bien des projets d'envergure, complexes et ambitieux. Les centrales éoliennes VSM 1&2 (291 MW) devraient produire de l'électricité plus tôt que prévu VSM 1 est un projet éolien de 163 MW avec des contrats de vente long-terme d'électricité remportés auprès de services publics de distribution en décembre 2017. VSM 2 est un projet éolien de 128 MW avec des contrats de vente long-terme d'électricité remportés en 2018 avec des services publics de distribution et avec BRF, un leader mondial de l'agroalimentaire. Les projets VSM 1&2, en cours de construction, consistent en 83 turbines de puissance unitaire d'environ 3,5 MW, culminant à 186 mètres en bout de pales. Avec l'achèvement de la nouvelle ligne de transport, et grâce aux progrès réalisés sur le site de construction des centrales éoliennes, Voltalia anticipe la mise en service de la première turbine dès novembre 2019 et la dernière mi-2020. En ligne avec sa stratégie de création de valeur additionnelle par anticipation de la phase de commercialisation, Voltalia vendra l'électricité produite durant cette phase sur le marché libre à un prix supérieur à celui des contrats long-terme de vente d'électricité. En 2019, l'électricité sera vendue sur le marché spot. A partir de 2020, l'électricité sera vendue dans le cadre de contrats de court-terme déjà sécurisés sur le marché libre, avant que ne débutent les contrats long-terme entre 2021 et 2024[1]. Le complexe éolien de Serra Branca dispose désormais d'un potentiel de 2,4 GW Situé dans le Nord-Est du Brésil, dans l'état de Rio Grande do Norte, le complexe a commencé à être développé en 2008 par Voltalia. Le Groupe y a sécurisé, de manière progressive, des droits fonciers, des permis, des droits à la connexion au réseau électrique et enfin des contrats de vente d'électricité pour une série de projets. Le complexe couvre une surface d'environ 50 kilomètres par 15, au sein d'une des zones les plus ventées au monde. Son excellent ensoleillement lui procure aussi un potentiel photovoltaïque. Au sein de Serra Branca, Voltalia a conservé certains projets éoliens, tout en en vendant d'autres à des clients-tiers. Une partie des projets est en exploitation, une autre en construction, et une part plus grande encore en cours de développement. Ferme éolienne Puissance Propriétaire Début d'exploitation commerciale Areia Branca 90 MW 100%

Voltalia 2014/2015 Vamcruz 93 MW 51%

Voltalia 2015 Vila Para 99 MW 100%

Voltalia 2016 Vila Acre 27 MW 100%

Voltalia 2017 VSM 1 & 2 291 MW 65%

Voltalia* Attendu entre

Nov. 2019 et mi-2020 VSM 3 70 MW 100%

Voltalia Attendu au

S2 2022 Projets divers Jusqu'à

500 MW 100% vendus à EchoEnergia/Actis** 273 MW déjà vendus Projets divers Environ

1,2 GW A conserver ou

à céder A déterminer

(à différentes étapes de développement) Total 2,4 GW * 35% seront vendus à STOA (communiqué de presse du 18 Juin 2019) ** 273 MW vendus et en construction, et la possibilité de vendre 227 MW supplémentaires La nouvelle ligne de transmission de 2 GW rend les futurs projets éoliens et solaires du Serra Branca encore plus compétitifs grâce aux économies d'échelle et la capacité de répondre rapidement aux opportunités du marché de l'électricité. Au Brésil, Voltalia détient d'autres sites éoliens, solaires, hydrauliques et hybrides en exploitation et en développement dans plusieurs états. Prochain rendez-vous : Résultats de premier semestre 2019 le 25 septembre 2019 (après clôture bourse de Paris) A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 6,2 GW, dont 0,6 GW sont sécurisés. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Fort de ses 591 collaborateurs dans 18 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 [1] VSM 1 en 2021 et 2023 ; VSM 2 en 2021 et 2024 Fichier PDF dépôt réglementaire



