Voltalia : Compte-rendu de l'AG du 13 mai 2020

M. Sébastien Clerc, Directeur Général, et Mme Loan Duong, Directrice communications et Marketing sont revenus sur les faits marquants de l'année 2019 ainsi que les perspectives de court et moyen terme du Groupe. Ils ont également présenté succinctement les revenus du premier trimestre 2020.

l'approbation des éléments de rémunération 2019 et de la politique de rémunération 2020 pour le Président du Conseil d'Administration et pour le Directeur Général ;

Deux résolutions (la 4ème et la 7ème) soumises au vote de l'Assemblée Générale ont été rejetées. Celles-ci concernent une convention de prestation de services d'une part et une convention d'apport de titres dans le cadre de l'acquisition d'Helexia d'autre part, conclues avec la société Creadev.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2020 le 21 juillet 2020 (post-bourse)

A propos de Voltalia ( www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,2 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,8 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de ses 791 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables.

