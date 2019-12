Voltalia : Crédit Mutuel Alliance Fédérale réduit son empreinte carbone avec Voltalia, acteur majeur de l'Énergie verte

Voltalia SA

Crédit Mutuel Alliance Fédérale a signé un partenariat avec Voltalia pour se fournir en électricité verte. Pour la première fois en France, une banque s'engage sur un contrat long-terme d'achat direct d'électricité renouvelable avec un producteur d'énergie verte (Corporate PPA : Power Purchase Agreement), permettant la construction en France d'une nouvelle centrale solaire de 10 mégawatts. Déjà engagé dans le financement de la transition énergétique dans le cadre de ses activités bancaires, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'allie à Voltalia avec pour objectif de réduire son empreinte carbone de 30% d'ici 2023 dans le cadre de son plan stratégique ensemble#nouveaumonde. Concrètement, 5% de sa consommation totale en énergie électrique sera fournie en énergie verte par Voltalia. Au-delà de son approvisionnement en énergie verte et de sa volonté de réduire sa consommation d'énergie, Crédit Mutuel Alliance Fédérale fait également le choix d'accompagner durablement Voltalia en vue de construire de nouvelles capacités de production renouvelables. Ce partenariat permettra d'aboutir à un premier Corporate PPA d'une durée de 25 ans et à la construction d'une nouvelle centrale solaire en France d'au moins 10 mégawatts. Daniel Baal, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale déclare : « Ce partenariat illustre la volonté de Crédit Mutuel Alliance Fédérale de réduire son empreinte énergétique et de sécuriser la construction de nouvelles capacités de production d'énergie renouvelable. » Pour Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia, « Nous démontrons une fois encore qu'il est possible de produire de l'électricité renouvelable compétitive, en France comme dans nos autres pays. Ce partenariat ouvre des perspectives nouvelles pour les projets que Voltalia, pionnier de l'offre aux entreprises, développe en France, tout en permettant à Crédit Mutuel Alliance Fédérale de couvrir au moins 15 gigawattheures de sa consommation annuelle. En proposant dans le cadre de ce partenariat, des audits énergétiques, des solutions d'autoproduction et de maîtrise d'énergie, Voltalia grâce à l'acquisition d'Helexia se positionne comme un acteur intégré de ce secteur. » À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale Bancassureur de premier plan en France et en Europe, présent au travers 4 455 points de vente au service de 25 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles. Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s'établissent à 45,6 milliards de capitaux propres au premier semestre 2019 et son ratio de CET1 s'établit à 16,4 %. En matière environnementale, il s'est donné pour objectif de réduire de 30% son empreinte carbone et prend systématiquement en compte les notations extra-financières des entreprises dans le processus d'octroi de financement. Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les Fédérations du Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est, Ile-de-France, Savoie-Mont Blanc, Midi-Atlantique, Loire-Atlantique et Centre-Ouest, Centre, Normandie, Dauphiné-Vivarais, Méditerranéen, Anjou et les Fédérations Antilles-Guyane et Massif Central à compter du 1er janvier 2020. Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l'ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), Targobank, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), CIC Iberbanco. Plus d'information sur creditmutuel.fr À propos de Voltalia Acteur international des énergies renouvelables, Voltalia produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Voltalia dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,1 GW. Il est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Enfin, pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose avec sa filiale Helexia une offre globale allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 697 collaborateurs dans 19 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Plus d'information sur voltalia.com Contacts presse : Crédit Mutuel Alliance Fédérale - Frédéric Monot - 03 88 11 24 64 - frederic.monot@creditmutuel.fr Voltalia - Loan Duong - 07 63 79 60 20 - l.duong@voltalia.com Fichier PDF dépôt réglementaire



