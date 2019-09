Voltalia : Half-year financial report 2019 (in french)

1. PRESENTATION DE L'ACTIVITE

1.1 Présentation générale de l'activité

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Au 30 juin 2019, le Groupe compte 622 collaborateurs, est présent dans 18 pays sur 4 continents et possède une capacité d'action mondiale pour ses clients.

L'activité principale du Groupe est la production et la vente de l'électricité issue des installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage qu'il détient et exploite. La production d'électricité est vendue soit à des opérateurs publics à des prix fixés réglementairement ou définis par des appels d'offres, soit à des clients publics ou à des clients privés sur le marché libre dans le cadre de contrats à long-terme. Au premier semestre 2019 le Groupe a ainsi vendu 756,6 GWh d'électricité renouvelable, générant des revenus de 45,5 millions d'euros.

Le Groupe fournit également des prestations de services : développement de nouvelles centrales, construction, exploitation-maintenance de centrales mises en opération. Il réalise ces prestations pour son propre compte comme pour le compte de tiers (investisseurs, propriétaires de centrales…). Voltalia est donc présent sur tout le cycle de vie des centrales. Au premier semestre 2019, les activités de services ont généré des revenus de 73,9 millions d'euros.

Au 30 juin 2019, le Groupe dispose d'une capacité en exploitation et en construction de 1 GW et exploite par ailleurs 0,5 GW pour compte de tiers. Il dispose d'un portefeuille de projets en développement représentant une capacité totale de 7,1 GW, dont 0,6 GW sécurisé.

Sa mission : améliorer l'environnement mondial en favorisant le développement local.

1.2 Un positionnement intégré tout au long de la chaine de valeur

Le positionnement M3

Voltalia jouit d'un positionnement unique d'acteur industriel (i) intégré mettant en œuvre des business models complémentaires de producteur d'énergie et de prestataire de services (ii) doté d'une expertise multi énergies et (iii) multi pays. Ce positionnement encourage les synergies entre activités, permet au Groupe de se déployer sur des zones géographiques étendues (grâce notamment aux activités de services à plus faible intensité capitalistique) et de conserver une approche ouverte en termes de choix technologique.

Opérateur compétent sur toutes les technologies de production d'énergies renouvelables, Voltalia est en mesure de valoriser au mieux les ressources naturelles disponibles localement, ce qui le distingue des autres acteurs du secteur, généralement concentrés sur une ou deux ressources d'énergie. L'approche multi-pays permet de sélectionner les pays à plus fort potentiel et de privilégier notamment ceux où l'énergie renouvelable est déjà compétitive, indépendamment des politiques de soutien.

Un modèle d'affaires intégré et durable

Les équipes de Voltalia interviennent à chaque étape du développement de projets, de l'évaluation du potentiel et de la sécurisation des meilleurs terrains au lancement de la construction après avoir obtenu tous les permis et autorisations nécessaires. Les équipes de construction sont en charge de la conception de la centrale, de la sélection des fournisseurs et sous-traitants ainsi que de la construction des infrastructures de production d'électricité (centrales et lignes de transmission si nécessaire). Elles supervisent les chantiers et procèdent aux tests de raccordement jusqu'à la mise en service de la centrale. Les équipes d'exploitation-maintenance optimisent la performance des centrales et réalisent les interventions de maintenance préventive et corrective. Elles peuvent assurer également la gestion administrative des centrales (adaptation aux changements réglementaires, facturation de l'électricité…). Le travail effectué à la fois sur les actifs du Groupe et au profit de clients tiers permet de réaliser des économies d'échelle et concourt à l'optimisation de la création de valeur durable des centrales, dans l'intérêt commun du Groupe, de ses actionnaires et de ses clients.