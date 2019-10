Voltalia : La Banque des Territoires et Voltalia inaugurent la centrale solaire avec stockage de Savane des Pères et fêtent 10 ans de partenariat en Guyane

Voltalia SA

Sinnamary, le 14 octobre 2019 La Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) et Voltalia annoncent la mise en service de la centrale de Savane des Pères en Guyane française, qui combine une centrale solaire de 3,8 MW à un système de stockage par batteries de 2,6 MW / 2,9 MWh. Détenu conjointement par Voltalia et la Caisse des Dépôts via la Banque des Territoires, le projet Savane des Pères a été remporté en juin 2016 lors de l'appel d'offres lancé par le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie et du Développement durable. Cet appel d'offres visait à encourager le développement de l'énergie solaire dans les départements d'outre-mer. Le stockage par batterie permet d'améliorer le niveau de prédictibilité et de stabilité de la production électrique. La centrale de Savane des Pères est une centrale solaire photovoltaïque de 3,8 MW associée à une unité de stockage de 2,6 MW / 2,9 MWh, utilisant des batteries de type lithium-ion. La solution apportée permet d'injecter de l'électricité sur le réseau lorsque la demande d'électricité est la plus forte, entre 19h et 21h. La centrale de Savane des Pères illustre bien la volonté commune de la Banque des Territoires et de Voltalia de lutter contre le réchauffement climatique en favorisant le développement économique local. Située sur une ancienne décharge communale de 4,75 hectares de la ville de Sinnamary, la centrale permet de réhabiliter un site dégradé, de créer des emplois et de contribuer à l'autonomie énergétique de la Guyane. 10 ans de partenariat en Guyane « Voici 10 ans que la Caisse des Dépôts appuie le développement des énergies renouvelables en Guyane. Aux côtés de Voltalia, nous avons investi dans la centrale hydroélectrique de Mana, dans la première centrale biomasse du territoire, à Kourou, dans la centrale biomasse de Cacao, actuellement en construction, et dans la centrale solaire avec stockage par batteries de Savane des Pères. Ce partenariat démontre une fois encore la capacité de la Caisse des Dépôts via la Banque des Territoires à soutenir les entreprises qui contribuent au développement des territoires français et qui font des Outre-mer des territoires plus durables. Acteur majeur de la transition énergétique en Guyane, nous serons heureux de poursuivre cet accompagnement historique sur son large portefeuille de projets parfaitement en phase avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane » déclare Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts, qui a inauguré la centrale à l'occasion d'un déplacement en Guyane. « La Banque des Territoires est devenue notre partenaire il y a 10 ans. Voltalia ne comptait alors que 20 MW de capacité installée et en construction, contre plus de 1 000 MW aujourd'hui. Son soutien en Guyane, où Voltalia est né, a été important pour nous. C'est donc un plaisir d'inaugurer avec notre partenaire historique la centrale solaire avec stockage de Savane des Pères. L'innovation de ce projet est d'associer du stockage par batteries à une centrale solaire afin de lisser la production électrique renouvelable et d'offrir au réseau une meilleure stabilité » déclare Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia. A propos de Voltalia Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Voltalia dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,1 GW, dont 0,6 GW sont sécurisés. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 697 collaborateurs dans 18 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. A propos de la Banque des Territoires Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d'entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s'adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu'aux métropoles, avec l'ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d'être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d'eux. Contacts presse : Voltalia Relations Presse - Jennifer Jullia, Actifin : jjullia@actifin.fr ; +33 (0)1 56 88 11 11 Relations Investisseurs Voltalia : invest@voltalia.com ; +33 (0)1 81 70 37 00 Banque des Territoires Antilles-Guyane - Groupe Caisse des Dépôts Cynthia Repaul : cynthia.repaul@caissedesdepots.fr ; +33 (0)5 96 72 84 08



