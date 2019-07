Voltalia : Renforce sa trésorerie

Face à l'urgence climatique, le secteur des énergies renouvelables est devenu incontournable, offrant des perspectives de croissance importantes. Le producteur d'électricité renouvelables Voltalia l'a bien compris. La société, dont les revenus se sont multipliés par 10 en six ans, a annoncé la semaine dernière son projet d'augmentation de capital sur Euronext Paris, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.Cette opération devrait lui permettre de lever environ 376 millions d'euros. Trois-cent millions seront consacrés à la construction de nouveaux sites de production. Le reste des fonds servira à développer son activité de services et éventuellement à réaliser des acquisitions visant à renforcer son implantation sur ses nouvelles zones géographiques en Afrique, en Amérique Latine ou même en Europe. "Le marché se consolide, des opportunités peuvent donc se présenter" explique Sébastien Clerc , Directeur général de Voltalia.La période de souscription a débuté le 27 juin et se termine le 8 juillet inclus. La date de règlement-livraison est prévue le 15 juillet et au total, 40 829 520 actions nouvelles vont être émises pour un prix unitaire de 9.20 euros, soit 8% en-dessous du dernier cours de clôture (jeudi 4 juillet à 10.0€).La famille Mulliez, actionnaire majoritaire via la société Creadev, s'est engagée à participer à cette augmentation de capital en investissant 250 millions d'euros, ce qui représente les deux tiers de l'opération. La société Proparco a également indiqué vouloir participer à hauteur de 10 millions d'euros. Un nouvel investisseur a rejoint le projet en souscrivant près de 25 millions d'euros : il s'agit de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD). Cliquez ici pour en savoir plus sur l'augmentation de capital.