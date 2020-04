Voltalia : Revenus du T1 2020 en hausse de 47% à taux constants. Ambitions maintenues dans un environnement moins stable

La hausse de nos revenus au T1 2020 traduit la croissance du parc de centrales de Voltalia, notamment hors Brésil. Cette dynamique issue des mises en service de nouvelles centrales et des intégrations réussies d'Helexia et de Greensolver, doit se poursuivre tout au long de l'année 2020, dans un environnement néanmoins moins stable du fait de la crise sanitaire et économique. L'engagement sans faille des équipes de Voltalia assure, malgré des conditions dégradées, la continuité de l'activité afin de produire toute l'électricité possible, de servir au mieux les clients et de gagner des nouveaux contrats porteurs d'avenir

» commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.