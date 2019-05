Voltalia SA: Alten choisit Voltalia pour construire et exploiter une des plus grandes centrales solaires d'Afrique de l'Est

Voltalia SA

Accord signé lors de l'inauguration du Global Solar Hub de Voltalia au Portugal Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, a signé hier un accord par lequel Alten Energias Renovables, producteur d'énergie indépendant spécialisé dans le solaire, choisit Voltala pour fournir des services de Construction et d'Exploitation-Maintenance pour l'une des plus grandes centrales solaires en Afrique de l'Est (55 MW). Fidèle à sa mission d'améliorer l'environnement mondial et favoriser le développement local, Voltalia contribuera à l'atteinte de l'objectif d'un accès complet à l'électricité au Kenya d'ici 2020 en créant des emplois localement. Voltalia fournira des services de Construction et d'Exploitation-Maintenance à Alten pour une nouvelle centrale solaire de 55 MW au Kenya Suite à un appel d'offres compétitif, Voltalia a été sélectionné pour construire et exploiter la centrale située dans la province Uasin Gishu dans l'agglomération d'Eldoret, cinquième plus grande ville du Kenya. La construction débute tout juste pour une mise en service attendue avant fin-2020. Voltalia fournira aussi des services d'exploitation et de maintenance dans le cadre d'un contrat d'une durée de 10 ans. Avec ce projet, Voltalia démontre sa capacité à assurer des projets d'envergure pour le compte de tiers en qualité de prestataire de services. Voltalia consolide sa présence en Afrique et apporte une réponse efficace aux besoins locaux Ce projet solaire est à ce jour le deuxième plus grand d'Afrique de l'Est et d'Afrique Centrale. Il représente 2% de la capacité installée totale du Kenya, un des pays les plus dynamiques de la région. Cette capacité additionnelle contribuera à l'atteinte de l'objectif du gouvernement d'un accès complet à l'électricité au Kenya d'ici 2020 (contre 70% en 2017). Il s'agit du deuxième projet au Kenya pour Voltalia : mi-2018[1], Voltalia a sécurisé le projet solaire de Kopere (50 MW) situé à Songhor, dans le comté de Nandi. Sa construction devrait commencer d'ici fin 2019. Les deux projets solaires étant distants de moins de 60 km, le Groupe assurera leur construction en parallèle, tirant avantage de l'expérience terrain de son équipe locale. Pour mener à bien ces deux projets, Voltalia va favoriser le recrutement de personnel kényan en interne et chez ses sous-traitants. Voltalia prévoit que jusque 300 personnes seront mobilisées sur le projet et qu'une quinzaine de contrats locaux long-terme seront créés pour la phase d'exploitation et de maintenance. « Avec Voltalia, nous savons que nous pouvons compter sur des équipes de construction et de maintenance chevronnées avec un solide track record dans de nombreux pays, y compris sur le continent africain. Nous valorisons également le fort engagement des équipes pour l'excellence dans la performance environnementale et sociale, en ligne avec nos propres objectifs » souligne Juan Laso, Président exécutif d'Alten Energías Renovables. « Conformément à notre objectif de fournir un accès à l'électricité au plus grand nombre, nous avons de grandes ambitions en Afrique. Nous avions déjà réussi à remporter un projet d'envergure au Kenya pour alimenter notre propre puissance installée et allons maintenant accompagner notre client, Alten, dans son ambitieux projet. Ces deux engagements font de nous un contributeur clef à l'objectif du gouvernement kényan de donner accès à l'électricité aux 50 millions d'habitants du pays d'ici 2020 » commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Création du Global Solar Hub de Voltalia au Portugal Pour servir son client, Voltalia s'appuiera sur son nouveau Global Solar Hub inauguré hier à Porto. Pour construire cette expertise unique sur le marché solaire, Voltalia a associé le track record exceptionnel des équipes basées au Portugal -anciennement Martifer Solar-, avec la solide expérience de nouvelles recrues de grande qualité. Avec 135 experts dédiés à des domaines comme l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion des chantiers, la surveillance des installations de production d'électricité et la formation du personnel, ce nouveau Hub permettra à Voltalia d'accompagner aussi bien les projets de ses clients que ses propres projets à l'échelle mondiale. Prochain rendez-vous : le Groupe exposera ses nouvelles ambitions lors d'une Capital Markets Presentation, jeudi 6 juin 2019 (avant-bourse) A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage ; il dispose d'une puissance en opération et en construction de

