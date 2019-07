Voltalia SA

Voltalia SA: Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2019



18-Juil-2019 / 15:01 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Voltalia (Euronext Paris) annonce qu'au titre du contrat de liquidité confié par la Société à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2019 : 65 533 titres

44 617 , 29 EUR Il est rappelé qu'au 31 décembre 2018, les moyens suivants étaient affectés au compte de liquidité : 64 597 titres

32 659,90 EUR A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 6,2 GW, dont 0,6 GW sont sécurisés. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Fort de ses 591 collaborateurs dans 18 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Secrétaire général : Marie de Lauzon Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 Fichier PDF dépôt réglementaire



Titre du document : pdf-VF

Document : http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=NQDBMGTMYR