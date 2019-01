Voltalia SA

Voltalia SA - Fort rebond de production au S2 2018 : un record historique



09-Jan-2019 / 07:25 CET/CEST

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie aujourd'hui ses données préliminaires de production d'électricité pour l'année 2018. « Pour commencer l'année sur une note joyeuse, je suis heureux d'annoncer que nous avons établi un nouveau record au second semestre 2018, avec une production qui atteint 1,28 TWh, en hausse de 59% par rapport au premier semestre. Cette performance est le fruit des bonnes conditions de vent au Brésil et du niveau globalement élevé des taux de disponibilité, grâce à notre programme efficace d'exploitation-maintenance. Ces niveaux historiques de production confortent nos perspectives d'un second semestre robuste dans l'ensemble et nous permettent de démarrer 2019 pleinement confiants : les records sont faits pour être battus ! » commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Données semestrielles préliminaires de production 2018 En GWh S2 2018 S1 2018 Var. S2/S1 Brésil 1 191 722 +65% France 57 56 +1% Guyane française 21 19 +12% Autres pays 8 8 +0% Total 1 277 804 +59% Commentaires sur la production d'électricité au S2 2018 Brésil : excellente performance au global au second semestre 2018, les bonnes conditions de vent et les taux de disponibilité élevés entraînent une hausse de 65% de la production par rapport au premier semestre 2018 ;

France métropolitaine : les nouvelles centrales solaires mises en services au second semestre ont compensé les effets de saisonnalité et des conditions climatiques mitigées ;

Guyane française : la bonne performance est portée par la centrale hydro électrique de Mana. Perspectives court-terme confirmées Dans la continuité du T3 et grâce aux tendances positives décrites lors de la communication des résultats du S1, Voltalia confirme ses perspectives court-terme de rentabilité fortement améliorée au S2 par rapport au S1. Rapport préliminaire de production d'électricité Production d'énergie cumulée par zone et par filière En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydraulique Hybride Total 2018 Brésil 1 873,1 40,2 1 913,4 France 93,0 19,9 112,9 Guyane française 4,6 10,6 24,1 39,3 Royaume-Uni 7,8 7,8 Grèce 6,9 6,9 Portugal 1,2 1,2 Total 1 966,1 40,4 10,6 24,1 40,2 2 081,4 Capacité installée consolidée par zone et par filière En MW Eolien Solaire Biomasse Hydraulique Hybride Au 31/12/2018 Brésil 417,3 16,0 433,3 France 42,2 23,7 65,9 Guyane française 4,5 1,7 5,4 11,6 Royaume-Uni 7,3 7,3 Grèce 4,7 4,7 Portugal 1,0 1,0 Total 459,5 41,2 1,7 5,4 16,0 523,8 Prochaine publication : revenus du T4 2018, le 23 janvier 2019 A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses centrales éoliennes, solaires, hydrauliques et biomasse ; il dispose d'une capacité installée totale de 524 MW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable sur toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance.

Fort de ses plus de 4 9 0 collaborateurs dans 18 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients.

