Voltalia SA: Information relative aux résultats du vote des résolutions présentées lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 20 mai 2019.



24-Mai-2019 / 11:25 CET/CEST

Information relative aux résultats du vote des résolutions présentées lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 20 mai 2019 Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 61

Nombre de droits de vote exerçables à la date du 20 mai 2019 : 83 475 881

Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) et Extraordinaire (AGE ) : 77 828 337 Résultats du vote des résolutions relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire Résolutions à caractère ordinaire Votes favorables Votes défavorables/ Abstentions Voix % Voix % 1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 77 822 737 >99,99% 5 600 <0,01% 2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 77 822 737 >99,99% 5 600 <0,01% 3 Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2018 77 816 941 99,99% 11 396 0,01% 4 Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce (convention de prestation de services conclue avec la société CREADEV) 72 509 165 93,17% 5 319 172 6,83% 5 Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce (convention de prestation de services conclue avec la société FGD) 72 884 926 93,65% 4 943 411 6,35% 6 Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce (convention de prestation de services conclue avec la société The Green Option) 72 884 926 93,65% 4 943 411 6,35% 7 Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce (avenant la convention d'avance en compte courant conclue avec Voltalia Guyane) 77 515 266 99,60% 313 071 0,40% 8 Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce (convention d'avance spécifique en compte courant conclue avec Voltalia Guyane) 77 515 266 99,60% 313 071 0,40% 9 Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2018 au président du conseil d'administration, Madame Laurence Mulliez 74 770 238 96,07% 3 058 099 3,93% 10 Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Laurence Mulliez en raison de son mandat de président du conseil d'administration au titre de l'exercice 2019 72 879 070 93,64% 4 949 267 6,36% 11 Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2018 au directeur général, Monsieur Sébastien Clerc 75 580 781 97,11% 2 247 556 2,89% 12 Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Sébastien Clerc en raison de son mandat de directeur général au titre de l'exercice 2019 77 356 877 99,39% 471 460 0,61% 13 Ratification de la décision de transfert du siège social prise par le conseil d'administration 77 822 737 >99,99% 5 600 <0,01% 14 Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions 75 092 886 96,49% 2 735 451 3,51% Résultats du vote des résolutions relevant de l'Assemblée Générale Extraordinaire Résolutions à caractère extraordinaire Votes favorables Votes défavorables/ Abstentions Voix % Voix % 15 Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Robert Dardanne pour une durée exceptionnelle de d'une année dérogatoire aux dispositions statutaires 75 969 742 97,61% 1 858 595 2,39% 16 Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat de ses propres actions 75 895 698 97,52% 1 932 639 2,48% 17 Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires 72 509 165 93,17% 5 319 172 6,83% 18 Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public 72 387 875 93,01% 5 440 462 6,99% 19 Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à émettre dans le cadre d'une offre au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs visée au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier 72 428 055 93,06% 5 400 282 6,94% 20 Autorisation au conseil d'administration, en cas d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d'émission dans la limite de 10 % du capital social et dans les limites prévues par l'assemblée générale 72 491 185 93,14% 5 337 152 6,86% 21 Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées 72 382 395 93,00% 5 445 942 7,00% 22 Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription 72 976 294 93,77% 4 852 043 6,23% 23 Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu de la Dix-septième résolution à la Dix-neuvième résolution, de la Vingt et unième résolution, de la Vingt-deuxième résolution ci-dessus et de la Vingt-huitième résolution ci-dessous 75 617 110 97,16% 2 211 227 2,84% 24 Autorisation à donner au conseil d'administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société 72 872 742 93,63% 4 955 595 6,37% 25 Autorisation à donner au conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre 72 804 034 93,54% 5 024 303 6,46% 26 Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR) ou des bons de souscription d'actions - suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la catégorie de bénéficiaires suivante : salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales 73 123 027 93,95% 4 705 310 6,05% 27 Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu de la Vingt-quatrième résolution, de la Vingt-cinquième résolution, et de la Vingt-sixième résolution ci-dessus 77 769 837 99,92% 58 500 0,08% 28 Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d'épargne groupe 77 816 457 99,98% 11 880 0,02% À propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage ; il dispose d'une puissance en opération et en construction de 9 2 1 MW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable sur toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance.

Fort de ses 550 collaborateurs dans 18 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris depuis juillet 2014 (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small . Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Contact Voltalia Secrétaire général : Marie de Lauzon Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Fichier PDF dépôt réglementaire



