Voltalia SA: Résultats du S1 2019 en baisse, l'amélioration des Services compense en partie la faible performance annoncée des Ventes d'Energie au Brésil

Résultats du S1 2019 en baisse : l'amélioration des Services compense en partie la faible performance annoncée des Ventes d'Energie au Brésil Perspectives Amélioration attendue au S2 2019 : saisonnalité de la production d'électricité et ventes de Services à des tiers déjà sécurisées Objectifs 2020 de capacité et d'EBITDA confirmés F euille de route 2023 bien engagée et financée grâce au succès de l'augmentation de capital

Voltalia acquiert Helexia et devient un one-stop-shop pour r éduire la facture énergétique des entreprises Une opportunité majeur e de développement sur un marché encore jeune Nombreuses synergies et accélération du développement à l'international d'Helexia

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce ce jour ses résultats semestriels 2019. Ce communiqué présente des résultats consolidés, établis selon les normes IFRS, qui ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes, puis ont été examinés par le Comité d'Audit de Voltalia et arrêtés par le Conseil d'Administration. « Au premier semestre, l'essor des activités de Services nous permet d'absorber une partie de la baisse déjà annoncée des Ventes d'énergie. Conjuguées à l'amélioration saisonnière du vent au Brésil, les ventes de Services à des clients tiers devraient soutenir une forte amélioration de la performance au second semestre. En 2019, nous franchissons par ailleurs des étapes importantes pour notre développement futur. Nous avons dépassé le seuil de 1 GW de capacité en exploitation et en contruction, ce qui nous permet de confirmer nos objectifs pour 2020. Par ailleurs, nous accélérons sur des marchés à très fort potentiel comme celui des entreprises avec l'acquisition d'Helexia que nous avons finalisée aujourd'hui même » commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Chiffres clés Variations En millions d'euros S1 2019 S1 2018 à taux réels à taux constants Revenus 56,9 74,7 -24% -22% EBITDA 13,9 21,5 -35% -30% Marge d'EBITDA 24% 29% -4pts -3pts Résultat net (part du groupe) (8,7) (5,9) n/a n/a Revue des activités Ventes d'énergie : baisse liée à la fin de la majoration des prix au Brésil Variations En millions d'euros avant éliminations des services fournis en interne S1 2019 S1 2018 à taux réels à taux constants Revenus 45,5 55,7 -18% -15% EBITDA 27,4 32,5 -16% -13% Marge d'EBITDA 60% 58% +2pts +2pts Production (en GWh) 757 804 -6% -6% Capacité installée à la fin de la période (en MW) 534 519 +3% +3% A taux de change constants, les revenus du premier semestre 2019 sont en baisse de 15% par rapport à 2018, avec une baisse de l'EBITDA de 13% à taux de change constants. A u Brésil , en plus d'une production en retrait due à des conditions de vent historiquement faibles au cours des premiers mois de l'année , les prix sont de retour à leur niveau contractuel indexé sur l'inflation . En 2018, Voltalia avait s u profiter d'opportunités non-récurrentes . E n suspendant temporairement l'exécution des contrats de vente d'électricité d'une partie de ses parc s éoliens (60 MW à Areia Branca et 99 MW à Vila Para) , Voltalia avait pu, en majorant le prix de vente, générer 25 millions d'euros de revenus complémentaires sur l'année .

Les autres pays affichent globalement une hausse de leurs revenus et EBITDA, grâce notamment à de meilleures performances opérationnelles en France et à la contribution des nouvelles centrales . Services : forte croissance des revenus et rebond de la profitabilité Variation En millions d'euros Avant éliminations des services fournis en interne S1 2019 S1 2018 à taux réels à taux constants Revenus 73,9 39,2 +88% +88% EBITDA 1,2 (2,7) n/a n/a Marge d'EBITDA 2% (7)% +8pts +9pts A taux de change constants, les revenus Services du premier semestre 2019 enregistrent une croissance de 88% par rapport à 2018. L'EBITDA est positif dans chacune des activités. Les revenus totaux (internes et externes) de l'activité Développement, Construction et Fourniture d'équipements poursuivent leur croissance grâce i) à l'accélération des projets en Construction pour les centrales détenues en propre par Voltalia (472 MW en construction à fin juin 2019 ) et ii) aux ventes de projets en développement en France et au Brésil. Cette augmentation du volume d'activité se traduit par un EBITDA positif.

Les revenus totaux (internes et externes) d'Exploitation-Maintenance sont stables , à l'image du portefeuille d'actifs dont Voltalia assure l'Exploitation-Maintenance qui se maintient autour de 1 GW. Avec un impact à la baisse sur l'EBITDA de 14,7 millions d'euros, les éliminations de revenus triplent par rapport au S1 2018 pour s'établir à 62,5 millions d'euros, illustrant la stratégie créatrice de valeur d'internalisation des activités de construction et d'exploitation-maintenance par l'entreprise. Celles-ci traduisent un niveau d'activité important et notamment la construction de 472 MW de centrales en propre dans le cadre du doublement de la capacité installée à horizon 2020. Les revenus audités des Services au S1 2019 sont inférieurs aux chiffres non audités annoncés dans le communiqué de presse du 17 juillet 2019. La différence correspond au revenu de cession de 60% d'une centrale solaire dont Voltalia a préalablement réalisé le repowering (parc solaire de Coco-Banane, en Guyane française). Le revenu sera comptabilisé au S2 2019, la cession étant réputée, au sens des règles IFRS, être survenue le 18 septembre et non le 28 juin comme initialement analysé. Autres éléments du compte de résultat : baisse du résultat net, conséquence directe de la baisse de l'EBITDA Variations En millions d'euros S1 2019 S1 2018 à taux réels à taux constants EBITDA avant éliminations et éléments corporate 28,6 29,9 -4% -1% Eliminations et éléments corporate (14,7) (8,4) +75% +75% EBITDA 13,9 21,5 -35% -30% Amortissements, dépréciations et provisions (9,4) (12,7) -26% -21% Autres produits et charges opérationnelles (0,2) 0,6 n/a n/a Résultat opérationnel (EBIT) 4,3 9,4 -54% -50% Résultat financier (15,3) (16,6) -8% -4% Impôts et résultats des sociétés mises en équivalence (0,9) (2,3) -60% -58% Intérêts minoritaires 3,2 3,6 -12% -8% Résultat net (part du Groupe) (8,7) (5,9) -47% -49% L'EBITDA ressort à 13,9 millions d'euros, la baisse de 7,6 millions d'euros par rapport à 2018 étant principalement attribuable à une base de comparaison particulièrement élevée au Brésil. Les amortissements et provisions sont en baisse de 3,3 millions d'euros, les nouvelles dotations liées à la mise en service de nouvelles centrales (+0,5 millions d'euros) et l'impact de l'application de IFRS 16 (+1,7 millions d'euros) étant plus que compensées par une reprise de provisions de 6,2 millions d'euros, liée à l'extinction de garanties de contrats de construction pour clients tiers au Royaume-Uni et en Jordanie. Le résultat financier s'améliore de 1,3 millions d'euros, notamment grâce aux effets combinés de la baisse des taux des centrales au Brésil, des gains de change et de la rémunération de la trésorerie, qui font plus que compenser la hausse de la charge d'emprunt liée aux financements mis en place depuis juillet 2018. Les impôts diminuent de 1,2 millions d'euros, sous l'effet de la baisse des profits imposables de Voltalia au Brésil. Les intérêts minoritaires enregistrent une perte de 3,2 millions d'euros. Les centrales codétenues par des partenaires minoritaires, qui ont enregistré des niveaux de revenus faibles au cours du premier semestre, sont caractérisées par une montée en charge du résultat plus lente que les centrales détenues à 100%. Ces éléments limitent la perte nette part du Groupe à 8,7 millions d'euros, en baisse de 2,8 millions d'euros par rapport à 5,9 millions d'euros au S1 2018. Bilan consolidé simplifié En millions d'euros 30/06/2019 31/12/2018 Goodwill 46,0 46,0 Autres immobilisations incorporelles 137,8 96,4 Immobilisations corporelles 694,5 608,2 Immobilisations corporelles et incorporelles 878,3 750,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 130,3 108,6 Autres actifs 124,7 127,4 Total actif 1 133,3 986,6 Capitaux propres, part du Groupe 303,3 317,6 Intérêts minoritaires 50,7 54,7 Dette financière 653,7 506,0 Autres passifs courants et non courants 125,5 108,3 Total passif 1 133,3 986,6 L'augmentation des actifs au 1er semestre 2019 est principalement liée à la poursuite des efforts de développement et de construction de nouvelles centrales au cours de la période. Au 30 juin 2019, les immobilisations corporelles représentent 694,5 millions d'euros ; 98% de ces immobilisations sont des centrales en exploitation ou en construction. La variation depuis le 31 décembre 2018 s'explique principalement par la contribution des nouvelles centrales, partiellement compensée par l'amortissement linéaire des centrales en opération (-13,6 millions d'euros) et un impact de change négatif (-6,2 millions d'euros). Les actifs incorporels incluent pour la première fois au 30 juin 2019 la comptabilisation des actifs d'usage, pour 31,1 millions d'euros, en application de la norme IFRS16. La structure financière du Groupe est solide, avec un niveau de gearing de 65 %[1]. L'endettement financier total du Groupe est principalement adossé aux centrales de production d'électricité pour lesquelles les emprunts sont contractés en monnaie locale. Au 30 juin 2019, la trésorerie du Groupe est de 130,3 millions d'euros, en hausse de 21,7 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2018. Note IFRS 16 La norme IFRS 16 prévoit la comptabilisation de tous les contrats de location au bilan du preneur, avec constatation d'un actif (représentatif du droit d'utilisation de l'actif loué pendant la durée du contrat) et d'une dette (au titre de l'obligation de paiement des loyers). Le droit d'usage (actif) et la dette de location, égaux en début de contrat, sont calculés comme la valeur actualisée des paiements futurs de loyers. Pour Voltalia, ces contrats sont principalement (72%, soit 22 millions d'euros) des baux emphytéotiques de terrains où sont construites les centrales. Le solde est constitué de locations de bureaux (21%) et de véhicules automobiles ou équipements (7%). L'application de la norme IFRS 16 a les effets suivants sur le compte de résultat et le bilan au 30 juin 2019 : En millions d'euros Au 30 juin 2019 En millions d'euros Au 30 juin 2019 Impact EBITDA IFRS 16 2,2 Immobilisations incorporelles 31,1 Amortissement de l'actif (1,7) Dette nette 31,3 EBIT 0,5 Charge d'intérêts (0,7) Résultat net (0,2) Développements récents Succès de l'augmentation de capital de 376 millions d'euros de juillet 2019 Le 11 juillet 2018, Voltalia a annoncé le grand succès de son augmentation de capital de 376 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 8 juillet 2019, la demande totale s'est élevée à 411,2 millions d'euros, soit un taux de souscription de 109,5%. Celle-ci dote Voltalia de moyens supplémentaires pour l'atteinte d'une capacité consolidée d'au moins 2,6 GW en exploitation ou en construction à l'horizon 2023 : 300 millions d'euros des fonds levés visent à la construction de 1,6 GW de nouvelles capacités de production, au-delà d'1 GW installé en 2020, le solde pouvant être utilisé pour financer d'éventuelles acquisitions ciblées dans ses nouvelles zones géographiques ou pour développer l'activité de services. Nouvelles avancées au Brésil Début septembre, Voltalia a annoncé l'achèvement d'une ligne de transmission de 2 GW pour son complexe éolien de Serra Branca, un ensemble de projets situé au Nord-Est du Brésil, multipliant par 6 la capacité d'injection sur le réseau du complexe éolien. La rapidité du développement et de la construction de cette nouvelle ligne va permettre l'entrée en exploitation progressive des fermes éoliennes VSM 1&2 (total de 291 MW) entre novembre 2019 et mi-2020, en avance par rapport aux prévisions initiales de Voltalia. Repowering et cession de 60% de la centrale solaire de Coco-Banane en Guyane française Voltalia a assuré le repowering de la centrale solaire de Coco-Banane, améliorant sa production et sa puissance. Voltalia a ensuite cédé une participation de 60% dans la centrale à un investisseur financier. Mis en service en 2010, Coco-Banane est le plus ancien parc solaire en exploitation de Voltalia, mais aussi le plus subventionné. Cette cession, illustrant la stratégie de Voltalia de minimiser son exposition aux aides publiques, génère des revenus de 11,7 millions d'euros comptabilisés au S2 2019. La transaction illustre la grande qualité des actifs de Voltalia et sa capacité à créer de la valeur opérationnelle. Présence renforcée sur le marché des entreprises Avec l'émergence des énergies renouvelables compétitives, l'offre directe aux entreprises a été identifiée comme une opportunité majeure du développement de Voltalia. Le Groupe fait figure de pionnier sur ce marché, avec les signatures coup sur coup du premier (Boulanger, 5 MW) et du plus gros (SNCF, 143 MW) corporate PPA de France. Depuis janvier 2019, Voltalia a signé pour un total de 211 MW de contrats auprès de clients corporate. Avec l'intégration d'Helexia[2], dont l'acquisition a été finalisée le 25 septembre, Voltalia est désormais en mesure de proposer une solution différenciante car globale aux entreprises, allant des contrats de fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique. Par ailleurs, le Groupe vise un déploiement rapide d'Helexia dans des pays où Voltalia est déjà implanté, comme le Brésil ou le Maroc. Perspectives Amélioration attendue au S2 2019 par rapport au S1 Concernant les Ventes d'énergie, Voltalia anticipe que la saisonnalité habituelle de la production se traduira par une production supérieure au S2 par rapport au S1. En l'absence de majoration des prix au Brésil, ces derniers resteront ceux sécurisés dans le cadre des contrats long-terme, tels qu'observés déjà au S1, entièrement indexés sur l'inflation. La contribution des nouvelles centrales en France, en Egypte et au Brésil aura un effet positif sur les volumes, attendu principalement au T4. Concernant les Services, Voltalia bénéficiera du repowering et de la vente, déjà réalisée, de 60% de la centrale solaire de Coco-Banane (4,7 MW) en Guyane française, et, en plus des constructions pour son compte propre en cours, de l'avancée de certains chantiers pour des clients tiers au Kenya, Burundi, Italie, Albanie et Grèce pour un total de 69 MW. Objectifs 2020 et 2023 confirmés, soutenus par un portefeuille de projets en développement en croissance A fin juin 2019, Voltalia dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1 GW et d'un portefeuille de projets en développement en progression de 16% par rapport à fin décembre 2018 à 7,1 GW, dont 0,6 GW est déjà sécurisé. Le Groupe est en mesure de confirmer ses objectifs court et moyen termes : 2020 2023 Capacité 1 GW en exploitation >2,6 GW en exploitation ou construction EBITDA 160-180 millions d'euros[3] 275-300 millions d'euros Prochain rendez-vous : Revenus du troisième trimestre 2019, le 23 octobre 2019. A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale 7,1 GW, dont 0,6 GW sont sécurisés. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Fort de ses 697 collaborateurs dans 18 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 Déclarations prospectives Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l'évolution du prix de vente de l'électricité produite par Voltalia, à l'évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu'à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du document de référence 2018 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 29 mars 2019 sous le numéro D.19-0222. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation ANNEXES Capacité installée au 30 juin 2019 En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride 30 juin 2019 Brésil 417,3 16,0* 433,3 France 52,2 23,7 75,9 Guyane française** 4,5 1,7 5,4 11,6 Royaume-Uni 7,3 7,3 Grèce 4,7 4,7 Portugal 1,0 1,0 Total 469,5 41,2 1,7 5,4 16,0 533,8 * 4 MW de solaire et 12 MW de thermique Rapport de production d'électricité En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride Total S1 2019 Brésil 634,6 20,5 655,1 France 55,5 21,0 76,6 Guyane française 2,1 4,8 9,8 16,6 Royaume-Uni 4,0 4,0 Grèce 3,6 3,6 Portugal 0,7 0,7 Total 690,1 31,4 4,8 9,8 20,5 756,6 Inclut la production d'Oiapoque solaire Compte de résultat consolidé (non-audité) En milliers d'euros Au 30 juin 2019 Au 30 juin 2018 Variation Revenus 56 882 74 657 (24)% Achats et sous-traitance (2 806) (17 192) (84)% Charges externes (24 401) (23 874) 2% Charges de personnel (13 530) (11 822) 14% Autres produits et charges d'exploitation (2 222) (308) x 7,2 Charges et autres revenus (42 959) (53 195) (19)% EBITDA 13 923 21 463 (35)% % EBITDA 24% 29% Autres produits et charges opérationnels (206) 640 x (0,3) Dotations et reprises aux amortissements, provisions et dépréciations (9 419) (12 742) (26)% Résultat opérationnel (EBIT) 4 298 9 360 (54)% % EBIT 8% 13% Charges d'emprunt (17 765) (15 287) 16% Autres produits et charges financiers 2 480 (1 324) x (1,9) Impôt sur les résultats et assimilés (1 147) (2 309) (50)% Résultats des sociétés mises en équivalence 237 24 x 9,9 Résultat net (11 897) (9 536) 25% % Résultat net n/a n/a Part du Groupe (8 739) (5 938) 47% Intérêts minoritaires (3 159) (3 599) (12)% Résultat par action (en euros) : Avant dilution (0,179) (0,121) n/a Après dilution (0,178) (0,118) n/a Bilan consolidé (non-audité) En milliers d'euros Au 30 juin 2019 Au 31 décembre 2018 Variation % Goodwill 46 033 46 033 - n/a Immobilisations incorporelles 137 783 96 418 41 365 43% Immobilisations corporelles 694 450 608 228 86 222 14% Titres mis en équivalence 2 635 2 303 332 14% Actifs financiers non courants 22 766 22 012 755 3% Actifs d'impôts différés 1 020 367 653 x 2,8 Autres actifs non courants 156 226 (70) (31)% Actifs non courants 904 844 775 588 129 256 17% Stocks et en-cours 48 966 30 868 18 099 59% Créances commerciales 29 636 41 439 (11 803) (28)% Autres actifs financiers courants 1 953 3 055 (1 102) (36)% Autres actifs courants 15 806 25 706 (9 900) (39)% Actifs d'impôts courants 1 721 1 359 362 27% Trésorerie et équivalents de trésorerie nette 130 346 108 608 21 738 20% Actifs courants 228 429 211 034 17 395 8% Total Actif 1 133 274 986 622 146 651 15% Capitaux propres du Groupe 303 326 317 624 (14 298) (5)% Intérêts non contrôlants 50 723 54 747 (4 025) (7)% Capitaux propres 354 049 372 371 (18 323) (5)% Provisions non courantes 2 791 5 308 (2 517) (47)% Provisions pour départs en retraite & pensions 962 805 157 20% Passifs d'impôts différés 1 397 1 658 (261) (16)% Emprunts à long terme 509 188 435 342 73 846 17% Autres passifs financiers non courants 7 309 3 665 3 644 99% Autres passifs non courants 877 1 464 (587) (40)% Passifs non courants 522 524 448 242 74 282 17% Provisions courantes 8 112 12 876 (4 764) (37)% Emprunts à court terme 144 519 70 654 73 865 x 2 Dettes fournisseurs et autres 73 715 48 677 25 038 51% Autres dettes fiscales 7 681 11 427 (3 746) (33)% Autres passifs courants 22 674 22 375 299 n/a Passifs courants 256 701 166 009 90 692 55% Total Passif 1 133 274 986 622 146 652 15% [1]Financial Debt / (Equity + Financial Debt) [2] Voir communiqué publié ce jour [3] Taux de change : 1 EUR = 4,3 BRL Fichier PDF dépôt réglementaire



