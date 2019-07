Voltalia SA

Voltalia SA - Revenus T2 2019 : croissance portée par les services, +16% à taux constants



17-Juil-2019 / 17:59 CET/CEST

Les revenus des Services doublent à nouveau : forte croissan c e de la Construction et nouvelles ventes dans le Développement

Ralentissement des Ventes d'énergie avec le retour à la normale des prix au Brési l

Objectifs 2020 confirmés et feuille de route des capacités 2023 fin ancée grâce au succès de l'augmentation de capital "La croissance impressionnante de notre activité de Services, qui double par rapport à l'année dernière, fait plus que compenser un retour à la normale attendu des prix de Ventes d'énergie au Brésil. Cela prouve une nouvelle fois la valeur d'être à la fois producteur d'électricité et prestataire de services. Le rythme soutenu de nos annonces au cours des derniers mois illustre notre capacité à gérer un important volume de chantiers de construction et à vendre des projets à différents stades de développement, tout en en sécurisant de nouveaux. Ce sont des facteurs clés de succès pour atteindre nos nouveaux objectifs à horizon 2023 partagés avec enthousiasme début juin : après un doublement des capacités pour atteindre 1 GW en 2020, nous comptons désormais atteindre 2,6 GW en opération ou en construction d'ici 2023 » déclare Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ses revenus du deuxième trimestre 2019 (T2 2019). Revenus du T2 2019 et S1 2019 En millions d'euros T2 2019 T2 2018[1] Var. à taux réels Var. à taux constants[2] S1 2019 S1 2018 Var. à taux réels Var. à taux constants2 Ventes d'énergie 24,1 28,9 -17% -15% 45,5 55,7 -18% -15% Services 50,2 20,1 x2,5 x2,5 85,8 39,1 x2,2 x2,2 Total des revenus (internes et externes) 74,3 49,1 +51% +52% 131,4 94,8 +39% +40% Éliminations[3] (32,3) (12,3) x2,6 x2,6 (62,5) (20,1) x3,1 x3,1 Revenus consolidés 41,9 36,7 +14% +16% 68,8 74,7 -8% -6% Autres chiffres clés Production (en GWh) 410,0 404,4 +1% +1% 756,6 804,4 -6% -6% Capacité installée (fin de la période, MW) 529 519 +2% +2% Revue des activités Ventes d'énergie Les revenus du T2 2019 s'établissent à 24,1 millions d'euros, en baisse de 15% à taux de change constants par rapport au T2 2018, qui avait bénéficié de l'impact positif mais non récurrent de la stratégie de suspension de contrats au Brésil. Au B résil, la production retrouve ses niveaux historiques au T2, après un T1 qui a enregistré des niveaux de vent inférieurs à la moyenne. Comme attendu, l es prix sont de retour à leur niveau contractuel indexé sur l'inflation , conduisant à une baisse des revenus de ventes d'énergie au Brésil. En 2018, Voltalia a vait démontré le bénéfice d'une stratégie concentrée sur le s marchés non-subventionné s en saisissant des opportunités de suspendre les contrats d'une partie de ses parc éoliens brésiliens ; cette s tratégie a vait permis d' enregistrer au total un effet prix positif mais non-récurrent d 'environ 25 millions d'euros sur l'année au Brésil.

Les autres pays affichent globalement une hausse de leurs revenus , grâce à la contribution des n ouvelles centrales en France, ainsi que des conditions météorologiques favorables sur le trimestre. Services Les revenus du T2 2019 atteignent 50,2 millions d'euros et doublent une nouvelle fois par rapport à la même période de l'année précédente pour le 4ème trimestre consécutif : Les revenus de l'activité Développement, Construction et Fourniture d'équipements sont multipliés par 2, 8 , bénéficiant de i) la forte hausse de la Construction, en ligne avec une activité intense pour les centrales détenues en propre par Voltalia (472 MW en construction) et ii) des ventes de Développement en France et au Brésil ainsi que la vente de 60% de la centrale solaire de Coco-Banane ( 4 , 3 MW ) en Guyane Française, qui sera déconsolidée à l'avenir.

Les revenus d'Exploitation- M aintenance sont en croissance de 4 0% , incluant des revenu s n on- récurrent s en Guyane liés au repowering de la centrale de Coco-Banane . Le portefeuille d 'actifs dont Voltalia assure l' Exploitation-Maintenance reste globalement stable autour de 1 GW . Les éliminations sont en hausse, traduisant un niveau d'activité important des Services pour les actifs détenus en propre par le Groupe : 64% des revenus de Services ont été réalisés en interne. Développements récents Début juin, Voltalia a réuni la communauté financière pour une capital market presentation[4] et a annoncé qu'après avoir sécurisé 1 GW d'ici 2020, la société entend poursuivre son développement pour atteindre plus de 2,6 GW en exploitation ou construction à fin 2023. Au T2, d'importants progrès ont été réalisés dans la construction de projets dont la mise en service est attendue avant fin 2020, avec le lancement des chantiers suivants : Pays Région / Ville Projet MW Energie Durée du contrat Période de mise en service France Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur Talagard 5 Solaire 20 ans S2 2019 France Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur Jonquières 4 Solaire 20 ans S2 2020 France Guyane Française Mana Stockage 10 Stockage 10 ans S1 2020 France Nouvelle Aquitaine Vergné 16 Eolien 15 ans S2 2020 France Nouvelle Aquitaine Coivert 11 Eolien 15 ans S2 2020 Kenya Comté de Nandi / Songhor Kopere 50 Solaire 20 ans S2 2020 Total 96 Au-delà de 2020, la croissance proviendra principalement des succès dans la construction de nouvelles centrales renouvelables issues du vaste portefeuille de projets en développement de Voltalia, qui s'établit à 6,2 GW à fin 2018. Au sein de ce portefeuille de projets, 0,6 GW sont déjà sécurisés, incluant les projets déjà annoncés au cours du deuxième trimestre : Pays Région / Complexe Projet MW Energie Durée du contrat Période de mise en service France À définir Boulanger[5] corporate PPA 5 Solaire 25 ans 2022 France Occitanie et

Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur SNCF[6] corporate PPA 143 Solaire 25 ans 2022 - 2023 Brésil Rio Grande do Norte / Serra Branca VSM3[7] corporate PPA 63 Eolien 10 ans S2 2022 Brésil Rio Grande do Norte / Serra Branca VSM37 appel d'offres 7 Eolien 20 ans S2 2022 Total 218 Entrée en négociations exclusives avec Helexia En mai 2019, Voltalia est entré en négociations exclusives pour l'acquisition de la société Helexia [8] en vue d'accélérer son déploiement dans l'énergie solaire et d'élargir son offre directe aux entreprises. Avec Helexia, Voltalia deviendrait un partenaire de référence pour une clientèle d'entreprises, capable d'offrir une offre globale (one-stop-shop) incluant des contrats d'achat direct d'électricité/corporate PPAs, des centrales solaires sur toiture de grande taille, ainsi que des services de maîtrise de l'énergie et d'efficacité énergétique. La société Helexia, qui gère plus de 222 actifs photovoltaïques sur toitures dans 4 pays (France, Belgique, Italie et Portugal), dispose d'une puissance installée de 51,4 MW, à laquelle s'ajoutent 7,5 MW en construction. Helexia jouit d'un tarif moyen d'achat de l'électricité de 211EUR/MWh, et à fin 2018, d'une durée résiduelle de ses contrats de vente d'électricité de 15,8 ans. Tendances 2019 Concernant les Ventes d'énergie, Voltalia anticipe que la saisonnalité habituelle de la production se traduira par une production supérieure au S2 par rapport au S1. En l'absence de suspension de contrats au Brésil, les prix de vente resteront ceux sécurisés dans le cadre des contrats long-terme, entièrement indexés sur l'inflation. La contribution des nouvelles centrales en France et en Egypte aura un impact positif sur les volumes, attendu principalement au T4. Concernant les Services, la plupart des équipes étant mobilisée sur les propres centrales de Voltalia pour atteindre 1 GW, les chantiers en cours avec des clients tiers sont pour l'instant limités. Les opportunités commerciales avec ces mêmes clients sont nombreuses et des projets au Kenya, au Burundi, en Italie, en Albanie et en Grèce sont en phase de lancement. Objectifs à court et moyen terme confirmés et financés 2020 2023 Capacité 1 GW en exploitation >2.6 GW en exploitation ou construction EBITDA 160-180 millions d'euros[9] 275-300 millions d'euros Pour financer sa croissance post 2020 Voltalia a levé 376 millions d'euros de fonds propres grâce au succès d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires conclue en juillet 2019. Prochain rendez-vous : résultats du H1 2019 le 25 septembre 2019 A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Voltalia dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 6,2 GW, dont 0,6 GW sont sécurisés. Fort de ses 591 collaborateurs dans 18 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Secrétaire général : Marie de Lauzon Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 ANNEXE Rapport de production d'électricité Production d'énergie

par zone et par filière

in GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride Total

S1 2019 Brésil 634,6 20,5 655,1 France 55,5 21,0 76,6 Guyane française 2,1 4,8 9,8 16,6 Royaume-Uni 4,0 4,0 Grèce 3,6 3,6 Portugal 0,7 0,7 Total 690,1 31,4 4,8 9,8 20,5 756,6 *inclut la production d'Oiapoque solaire Capacité installée

par zone et par filière

En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride Au 30/06/2019 Brésil 417,3 16,0* 433,3 France 52,2 23,7 75,9 Guyane française** 0,2 1,7 5,4 7,3 Royaume-Uni 7,3 7,3 Grèce 4,7 4,7 Portugal 1,0 1,0 Total 469,5 36,9 1,7 5,4 16,0 529,5 * 4 MW de solaire et 12 MW de thermique ** La capacité installée en Guyane française ne comprend plus la centrale de Coco-Banane (4,3 MW) dont 60% ont été cédés. [1] Données trimestrielles calculées par différence entre le S1 et le T1 [2] Calculée sur la base des revenus 2019 au taux de change 2018 [3] Éliminations : les services fournis par l'activité Services pour les centrales électriques du Groupe sont éliminés lors de la consolidation financière [4] Communiqué de presse du 6 juin 2019: voltalia.com/[...]2023_Ambitions [5] Communiqué de presse du 21 mai 2019 : voltalia.com/[...]Boulanger [6] Communiqué de presse du 26 juin 2019 : voltalia.com/[...]SNCF_PPA [7] Communiqué de presse du 1er juillet 2019 : voltalia.com/[...]Brésil-PPA : projet initialement désigné sous le nom Vila Alagoas [8] Communiqué de presse du 23 mai 2019 : voltalia.com/[...]Acquisition-Helexia [9] Taux de change : 1 EUR = 4,3 BRL Fichier PDF dépôt réglementaire



