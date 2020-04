Voltalia SA

Voltalia SA : Revenus du T1 2020 en hausse de 47% à taux constants - Ambitions maintenues dans un environnement moins stable



22-Avr-2020 / 18:30 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Revenusconsolidésen hausse de 47% à taux constant au T1 2020 Forte hausse des Ventes d'énergie portée par les nouvelles centrales , en particulier hors Brésil

Baisse d es Services liée à un moindre volume interne , malgré la croissance des revenus provenant d es client s -tiers Ambitions à court et moyen terme maintenues, dans un environnement moins prévisible du fait de la crise du Covid-19 2020 : ambitions d'atteindre 1 GW et 160 -180 millions d'eu ros d'EBITDA

202 3 : 7 4 % de l'objectif de 2,6 GW est sécurisé par des contrats long-terme déjà signés

La crise sanitaire et économique rend l'environnement moins prévisible, notamment concernant les calendriers de construction, la demande de Service s des clients externes et les taux de change Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ses revenus dupremier trimestre2020 « La hausse de nos revenus au T1 2020 traduit la croissance du parc de centrales de Voltalia, notamment hors Brésil. Cette dynamique issue des mises en service de nouvelles centrales et des intégrationsréussies d'Helexia et de Greensolver, doitse poursuivre tout au long de l'année 2020, dans un environnement néanmoins moins stable du fait de la crise sanitaireet économique. L'engagement sans faille deséquipes de Voltaliaassure, malgré des conditions dégradées, la continuité de l'activité afin de produire toute l'électricité possible,de servir au mieux les clientset de gagnerdes nouveaux contrats porteurs d'avenir » commenteSébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Revenus du premiertrimestre 2020 En millions d'euros T1 2020 T1 2019 Var. à taux réels Var. à taux constants[1] Ventes d'énergie 30,1 21,4 +41% +52% Services 21,2 35,6 -40% -40% Éliminations[2] -14,3 -30,2 -53% -52% Revenus consolidés 37,0 26,9 +38% +47% Autres chiffres clés T1 2020 T1 2019 Variation Production (en GWh) 396 347 +14% Capacité installée(fin de la période, MW) 722 534 +35%

Revue des activités Ventes d'énergie Les revenus au T1 2020 atteignent 30,1millions d'euros, en hausse de 41% par rapport au T12019. La hausse atteint52% à taux de change constants : a u Brési l , 57% des revenus , Voltalia enregistre une production globalement stable . La b aisse sur une grande partie des parcs éolien s , du fait de condition s climatiques défavorables , est compensée par les nouveaux parcs VSM 1&2 dont les revenus proviennent de s vente s d'électricité (70 MW en exploitation à fin mars 2020 et 104 MW à ce jour ) et de pénalités reçu es de prestataires en retard sur leurs engagements contractuel s ;

en France, 30 % des revenus , la production bondit de plus de 5 0 % grâce aux nouvelles centrales éoliennes, solaires et hydroélectriques installées en 2019 et à l'excellente performance des centrales éoliennes plus anciennes ;

dans le s autres pays ( Royaume-Uni, Belgique, Portugal, Espagne, Italie, Grèce et Egypte) , 13% des revenus , Voltalia enregistre la première contribution des nouvelles centrales solaires , au sol et sur toitures . Helexia, spécialiste des toitures solaires et de l'efficacité énergétique,consolidé depuis juillet 2019, a représenté 13% des revenus du trimestre, en croissance de 18% par rapport au T1 2019. Services Les revenus au T12020 s'établissent à 21,2millions d'euros, en baisse de 40%par rapport au T12019 : Avec des revenus de 1 6 , 3 millions d'euros au T1 20 20 , l'activité Développement, Construction et Fourniture d'équipements est en baisse . Celle-ci est principalement imputable aux ventes internes en l'absence de projet s fortement contributeurs , par rapport au T1 2019 qui incluait des revenus internes de D éveloppement et de C onstruction importants liés principalement au projet Râ Solar en Egypte . L es ventes aux clients tiers sont en hausse grâce aux contrats de construction en cours , notamment en Grèc e et au Portugal. L'activité F ourniture d'équipements enregistre un e demande soutenue au Portugal et au Royaume-Uni. Enfin, contrairement au T1 2019, Voltalia n'enregistre pas de vente significative de Développement à des clients-tiers sur le T1 2020 , l es revenus liés au contrat avec Total-Eren [3] devant être reconnus sur le T2 2020 .

Avec des revenus de 4 ,9 millions d'euros au T1 2020, l'activité Exploitation-maintenance est en forte expansion par rapport au T1 2019 (+ 30 %). La hausse provient principalement de Greensolver, spécialiste européen des services de gestion de centrales renouvelables, consolidé depuis le 1 er janvier, qui a généré des revenu s de 1 ,0 million d'euros . Leséliminations de revenusaccompagnent la baisse des ventes internes et sont endiminutionde 53%par rapport au T12019, à 14,3 millions d'euros. Développements récents (sélectionnés) 5 projetsremportésen France, dont 3 avec Helexia. Le 7 avril 2020, Voltalia, avec sa filiale Helexia, a annoncéavoir remporté des appels d'offres en France pour cinq projetset une puissance installée totale de 28 MW. En plus de sécuriser un nouveau contrat de vente d'électricité pour son parc éolien de Sarry (22 MW) dans l'Yonne, actuellement en construction, Voltalia a remportéun projet innovant dans l'agrivoltaïque (3 MW) dans la région Sud. Helexia, filiale de Voltalia, a remportéun projet d'ombrières photovoltaïques (1,4 MW) pour le parking d'un hypermarché situé dans un marché nouveau pour Helexia, la Guyane française, grâce à l'équipe de Voltalia qui y est implantée depuis 2005. Helexia a par ailleurs remporté en France métropolitaine deux projets d'autoconsommation (1,2 MW) situés sur les toitures de magasins d'Auchan et Decathlon. Tous ces contrats de vente d'électricité à long terme contribueront à l'atteinte des ambitions 2023 de Voltalia. .qui portent à 394MW les nouveauxcontrats remportés depuis janvier2020 En plus des nouveaux contrats remportés en France, Voltalia enregistre depuis janvier 2020 le gain de 388 MW de projetsau Brésil. Pays Région / complexe Projet MW Energie Durée contrat (ans) Mise en service attendue Brésil Serra Branca SSM 1&2 (extension) 238 Solaire 20 S1 2022 Brésil Serra Branca VSM 3 150 Eolien 20 Progressive du T4 -20 au T2-21 France Sud Salon 3 Solaire (Agri) 20 D'ici 2023 France Sud et Ouest Helexia 2,6 Solaire (toitures et ombrières) 10 D'ici 2023 Total 393,6 Les tendances positives soutiennent les ambitions2020 et 2023malgré les risques suscités par la crise sanitaireet économique Comme communiqué lors de la présentation des résultats annuels 2019[4], l'épidémie de Covid-19 n'a pas d'impact notable sur les centrales renouvelables exploitées par Voltalia (2,5 GW), qu'elles soient détenues par le Groupe (756 MWà ce jour) ou par ses clients tiers (1,8 GW). Le rythme de certaines constructions de centrales détenues par Voltalia est néanmoins, dans certains pays, ralenti ou même temporairement arrêté, sans que cela n'affecte les objectifs financiers de Voltalia. Cependant, la crise sanitaire et économique suscite des risques nouveaux qui rendent l'environnement de Voltalia moins prévisible. Comme communiqué lors de la présentation des résultats, les principaux risques concernent la faculté à mener sans retard les grands chantiers en cours et futurs des centrales détenues par Voltalia, la capacité des clients de Voltalia dans les Services (principalement les ventes de développement et de construction de projets) à avancer dans leurs processus de décision et les variations de devises (essentiellement le réal brésilien). Malgré cet environnement incertain, Voltalia maintient ses ambitions d'atteindre 1 GW en exploitation à fin 2020 et de générer un EBITDA de160à 180millions d'euros sur l'année 2020. A moyen-terme, Voltalia vise2,6 GW en exploitation ou en construction et un EBITDA compris entre 275 et 300 millions d'euros à fin 2023. 74% de l'ambition de 2,6 GW est sécurisé par des contrats long-terme déjà conclus. Prochain rendez-vous : Assemblée Générale des actionnaires, le 13 mai 2020, convoquée à huis-clos et retransmise sur le site internet de Voltalia A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,2 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,8 GW. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 791 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11

Capacité installée au 31 mars 2020[5] En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride[6] 31 mars 2020 Brésil 487,3 16,0 503,3 Egypte 32,0 32,0 France 52,2 73,7 4,5 130,4 Guyane française 6,2 1,7 5,4 13,3 Grèce 4,7 4,7 Royaume-Uni 7,3 7,3 Portugal 6,4 6,4 Italie 10,2 10,2 Belgique 11,6 11,6 Espagne 2,7 2,7 Total 539,5 154,9 1,7 9,9 16,0 722,0 Rapport de production d'électricité7 En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride8 T1 2020 Brésil 287,7 10,8 298,4 Egypte 16,4 16,4 France 48,6 17,6 0,2 66,3 Guyane française 0,9 3,0 3,4 7,2 Grèce 1,5 1,5 Royaume-Uni 1,3 1,3 Portugal 1,2 1,2 Italie 1,8 1,8 Belgique 1,5 1,5 Espagne 0,7 0,7 Total 336,2 42,1 3,0 3,5 10,8 396,3 [1]Calculée sur la base des revenus 2020au taux de change 2019 [2]Éliminations : les services fournis par l'activité Services pour les centrales électriques du Groupe sont éliminés lors de la consolidation financière [3] Communiqué du22 janvier 2020 [4] Communiqué du23 mars 2020 [5] Incluant la contribution d'Helexia [6]4 MW de solaire et 12 MW de thermique



Titre du document : pdf-VF

Document : https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=LKDQEOXBDU