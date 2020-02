Voltalia SA : Smartenergy sélectionne Voltalia pour la construction et la maintenance de centrales solaires pour un total de 134 MW  

Voltalia, acteur international des énergies renouvelables coté à la bourse de Paris assurera les services d'ingénierie, de fourniture d'équipements, de construction clé en main suivi de l'exploitation-maintenance de trois centrales solaires pour le compte de Smartenergy/Edisun Power, entreprises basées en Suisse qui enregistrent une forte croissance au Portugal. Ces contrats concernent trois centrales solaires pour une puissance installée totale de 134 MW.

Les centrales seront situées dans la région de Lisbonne - Margem Sul. La construction des premiers projets devrait démarrer au premier semestre 2020 et mobiliser jusqu'à 1 000 personnes au total sur les sites de construction et chez Voltalia. Les centrales seront équipées de panneaux photovoltaïques à haut rendement montés sur trackers solaires.

Le périmètre de services de Voltalia inclut la construction des projets de production et de transport d'électricité (sous-station et ligne d'évacuation) ainsi que l'exploitation et la maintenance des installations pendant une période d'au moins 10 ans. Le contrat aura une valeur totale d'environ 80 millions d'euros (services de fourniture d'équipements, de construction et d'exploitation-maintenance).

Voltalia renforce sa position de prestataire de services leader au Portugal avec plus de 350 MW de projets solaires construits et exploités. L'entreprise peut s'appuyer sur son Global Solar Hub implanté au Portugal, actif localement et à l'international et sur une équipe de près de 200 personnes à Porto et Oliveira de Frades, comprenant des experts dans les domaines de l'ingénierie, des achats, de la construction, de la gestion de la production, de la maintenance et de la distribution.

Horst Mahmoudi, Directeur Général de Smartenergy déclare, « La construction et l'exploitation d'un grand nombre de projets au Portugal est l'un de nos principaux défis pour 2020. La qualité des équipes, la solidité du bilan de l'entreprise et la capacité à proposer des services intégrés de construction et de maintenance ont été des facteurs clés dans la sélection de Voltalia ».

Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia explique : « Ces dernières années, notre équipe au Portugal s'est surtout mobilisée à l'international. Récemment, de belles opportunités dans la prestation de services sont également apparues sur le marché domestique portugais et nous sommes heureux d'accompagner notre nouveau partenaire Smartenergy localement dans la réalisation de ses projets »

