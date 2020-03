Voltalia SA

Voltalia a signé un contrat de vente d'électricité et a commencé la construction du parc éolien VSM 3 à Serra Branca au Brésil

Serra Branca est le plus grand cluster éolien et solaire du monde



Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce la signature d'un nouvel accord de vente d'électricité à long terme et le démarrage de la construction de VSM 3, un parc éolien de 150 mégawatts.



« Le nouveau parc éolien VSM 3 sera construit dans un court laps de temps, grâce aux infrastructures de transmission du complexe de Serra Branca, achevées en septembre 2019, et à de fortes synergies avec la construction en cours de VSM 1&2. Avec un potentiel de 2,4 gigawatts, notre complexe de parcs éoliens et solaires Serra Branca est le plus grand complexe renouvelable mixte au monde », commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.

La construction du nouveau parc éolien VSM 3 de 150 mégawatts a déjà commencé. Voltalia a actuellement 371 mégawatts en construction dans son complexe Serra Branca et peut compter sur ses partenaires à long terme : Siemens Gamesa fournit les turbines, tandis que DoisA fournit des services liés aux travaux de génie civil, et SETA et WEG des services de gestion de répartition de la charge de la centrale. Ces partenaires sont déjà actifs sur le complexe de Serra Branca.

Pour cette nouvelle centrale éolienne, Voltalia a conclu un contrat de vente d'électricité de 20 ans avec une utility brésilienne. Les premières éoliennes devraient entrer en production au cours du quatrième trimestre 2020 et être pleinement opérationnelles au deuxième trimestre 2021. L'usine sera détenue à 90% par Voltalia, un partenaire local détenant les 10% restants.



Serra Branca est désormais le plus grand complexe mixte éolien et solaire du monde

Depuis 2009, Voltalia a entièrement développé ce site aux caractéristiques très favorables : Le site couvre une superficie d'environ 40 000 hectares, dans une zone de 50 kilomètres sur 15 kilomètres.

Le site bénéficie de conditions éoliennes et solaires très attractives. Certains des parcs éoliens en exploitation de Voltalia bénéficient d'un facteur de capacité de 52% en moyenne depuis 2015, grâce à un régime de vents, les alizés, qui permet également une excellente condition d'irradiation solaire.

À ce jour, le site comprend 379 mégawatts de centrales en exploitation, 917 mégawatts de centrales en construction et 329 mégawatts supplémentaires de capacité qui ne sont pas encore en construction, mais pour lesquels des contrats de vente d'électricité à long terme ont été conclus, plus de 700 MW de projets en développement.

Voltalia a déjà construit des sous-stations à haute tension et des lignes de transmission (jusqu'à 500 kV) capables d'exporter la production de centrales éoliennes et solaires d'une capacité totale de plus de 2,4 gigawatts. Nom du projet Puissance installée Technologie Statut Propriétaire Areia Branca 90 MW Eolien Exploitation Voltalia Vamcruz 93 MW Eolien Exploitation Voltalia Vila Para 99 MW Eolien Exploitation Voltalia Vila Acre 27 MW Eolien Exploitation Voltalia VSM 1&2 en expl. 70 MW Eolien Exploitation Voltalia VSM 1&2 en const. 221 MW Eolien Construction Voltalia VSM 3 150 MW Eolien Construction Voltalia VSM 4 59 MW Eolien Sous contrat Voltalia SSM 1&2 270 MW Solaire Sous contrat Voltalia Vilas 479 MW Eolien Vendu / construction en cours Echoenergia (Actis) Filgueiras 67 MW Eolien Vendu / construction en cours Total-Eren Projets futurs Plus de 700 MW Solaire et éolien Développement Voltalia Total Plus de 2 400 MW Solaire et éolien Avec des sous-stations et des lignes de transmission déjà construites et capables de prendre en charge des centrales d'énergie renouvelable d'une capacité supérieure à 2,4 gigawatts, le site d'énergie renouvelable de Serra Branca est le plus grand cluster mixte éolien-solaire au monde.



Voltalia au Brésil

L'histoire à succès de Voltalia au Brésil va bien au-delà du complexe de Serra Branca.

Voltalia possède également des projets éoliens, solaires, hydroélectriques et hybrides dans divers endroits au Brésil, notamment: le parc éolien SMG dans l'État de Rio Grande do Norte (108 mégawatts, en exploitation); les projets hybrides Oiapoque dans l'État d'Amapá (23,5 mégawatts dont 16 mégawatts en exploitation); le projet hydroélectrique de Cabui dans les États du Minas Gerais (16 mégawatts, sécurisés en 2019); et le parc éolien Canudos 1 dans l'État de Bahia (90 mégawatts sécurisés en 2019 et une partie du cluster Voltalia Canudos avec un potentiel d'un gigawatt).



Prochaine publication : résultats de l'exercice 2019 le 23 mars 2020 (avant-bourse)



A propos de Voltalia ( www.voltalia.com )





Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,1 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de ses 791 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables.



