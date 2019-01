Voltalia SA

Voltalia SA : déclaration des transactions sur actions propres - Période du 31 décembre 2018 au 4 janvier 2019



Déclaration des transactions sur actions propres Période du 31 décembre 2018 au 4 janvier 2019 Voltalia déclare avoir réalisé, dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale du 24 mai 2018, les transactions sur actions propres suivantes : Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (code LEI) Jour de la transaction (MM/JJ/AAAA) Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier1 Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Code identifiant marché VOLTALIA 969500KE938Z79ZH1N44 31/12/2018 FR0011995588 XPAR VOLTALIA 969500KE938Z79ZH1N44 01/01/2019 FR0011995589 XPAR VOLTALIA 969500KE938Z79ZH1N45 02/01/2019 FR0011995590 300 8,4767 XPAR VOLTALIA 969500KE938Z79ZH1N46 03/01/2019 FR0011995588 200 8,4050 XPAR VOLTALIA 969500KE938Z79ZH1N44 04/01/2019 FR0011995588 1 400 8,4257 XPAR TOTAL 1 900 6,2084 1 En nombre de titres et présenté sous forme agrégée ; la liste détaillée des transactions est disponible à la rubrique investisseurs du site internet de la société, section "information réglementée" (http://www.voltalia.com/fr/investisseurs) A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses centrales éoliennes, solaires, hydrauliques et biomasse ; il dispose d'une capacité installée totale de 524 MW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable sur toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance.

Fort de plus de 490 collaborateurs dans 18 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris depuis juillet 2014 ( FR0011995588 - VLTSA ) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small . Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables.



