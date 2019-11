Voltalia SA

Voltalia SA : déclaration des transactions sur actions propres - période du 28 octobre au 1 novembre 2019



05-Nov-2019 / 09:16 CET/CEST

Voltalia déclare avoir réalisé, dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale du 24 mai 2018, les transactions sur actions propres suivantes : Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (code LEI) Jour de la transaction (MM/JJ/AAAA) Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier1 Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Code identifiant marché VOLTALIA 969500KE938Z79ZH1N44 28/10/2019 FR0011995598 3 277 10,4758 XPAR VOLTALIA 969500KE938Z79ZH1N44 29/10/2019 FR0011995598 3 502 10,4823 XPAR VOLTALIA 969500KE938Z79ZH1N44 30/10/2019 FR0011995598 3 770 10,533 XPAR VOLTALIA 969500KE938Z79ZH1N44 31/10/2019 FR0011995598 3 078 10,5341 XPAR VOLTALIA 969500KE938Z79ZH1N44 01/11/2019 FR0011995598 3 453 10,5412 XPAR TOTAL 17 080 10,5135 1 En nombre de titres et présenté sous forme agrégée ; la liste détaillée des transactions est disponible à la rubrique investisseurs du site internet de la société, section "information réglementée" (http://www.voltalia.com/fr/investisseurs) A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Voltalia dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,1 GW, dont 0,6 GW sont sécurisés. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 697 collaborateurs dans 19 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relation Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 Fichier PDF dépôt réglementaire



