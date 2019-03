Voltalia SA: des résultats records en 2018 et une croissance future sécurisée

Voltalia SA

R ésultats r ecord s qui permettent une multiplication par 15 du résultat net du Groupe à 8 , 5 million s d'euros , validant ainsi deux piliers de la stratégi e : de s synergies et un gain de profit abilité grâce à l'activité de Services qui génère un EBITDA positif pour la première fois

le ciblage des marchés non-subventionnés , à nouveau source s de création de valeur e n 2018 O bjectif de 1 GW de puissance installée à horizon 2020 sécurisé : plus de 4 milliards d'euros de revenus futurs en provenance de ces contrats long-terme de vent e d'électricité

P erspectives de c roissance p ost-2020 soutenues par un portefeuille de projets solide ( 6 , 2 GW) et en forte croissance (+ 81 % vs. 2017), avec une nouvelle accélération dans le solaire et de nouveaux pays Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie aujourd'hui ses résultats pour l'exercice 2018. « En 2018, nous avons enregistré une performance financière record qui atteste de la pertinence de deux facteurs clés de différenciation. Premièrement, nos efforts de relance sur les Services permettent aujourd'hui un gain de profitabilité qui démontre les synergies avec notre activité de Ventes d'énergie. Deuxièmement, en ciblant des marchés non subventionnés nous avons à nouveau saisi des opportunités créatrices de valeur, permettant une augmentation marquée de nos prix de ventes au Brésil. Nous avons également réussi cette année à sécuriser notre objectif de 1 GW de puissance installée en 2020 et comptons aujourd'hui 387 MW en cours de construction. Enfin, notre investissement dans le développement de nouveaux projets porte ses fruits : notre portefeuille de projets en développement avancé atteint 6,2 GW (+81% en 2018), et constitue un réservoir de croissance pour nos ventes d'énergie mais aussi de services » commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Performance financière record en 2018 Variations En millions d'euros 2018 2017 à taux réels à taux constants Revenus 180,7 181,2[1] -0% +13% EBITDA 76,2 71,6 +6% +29% Marge d'EBITDA 42% 40% +2,7pts +5,5pts Résultat net (Part du groupe) 8,5 0,6 x15 x23 En 2018, les revenus sont globalement stables par rapport à 2017, la croissance solide de l'activité opérationnelle ayant compensé la baisse de 16% du réal brésilien par rapport à l'euro. L'EBITDA est en progression de 29% à taux de change constants grâce à la bonne contribution des Services, des prix élevés pour les Ventes d'énergie et une bonne maîtrise des coûts. La hausse de l'EBITDA et de la marge d'EBITDA (+ 5,5 points) entraînent un fort rebond du résultat net part du Groupe, qui atteint un plus haut historique à 8,5 millions d'euros. Revue des activités Ventes d'énergie : amélioration de la marge d'EBITDA Variations En millions d'euros avant éliminations des services fournis en interne 2018 2017 à taux réels à taux constants Revenus 131,7 145,6 -10% +5% EBITDA 87,9 94,2 -7% +8% Marge d'EBITDA 67% 65% +2,0pts +2,1pts Production (en GWh) 2 081 2 123 -2% -2% Capacité installée à la fin de la période (en MW) 524 508 +3% +3% A taux de change constants, les revenus 2018 augmentent de 5% et l'EBITDA progresse de 8% par rapport à 2017. Les prix de vente élevés sur l'année et la bonne maîtrise des coûts ont plus que compensé une baisse de 2% de la production : Au Brésil, le renouvellement de la stratégie de suspension des contrats initiée en 2017 se traduit par une nouvelle année avec des prix de vente à d'excellents niveaux, compensant largement la baisse de la production (- 3%) liée à des vents moins bons, ce malgré des taux de disponibilité en amélioration .

La croissance dans les autres pays repose principalement sur la hausse de la production (+15%) , grâce à la France et à la mise en service de nouvelles centrales solaires . Une bonne maîtrise des coûts et des frais associés aux suspensions de contrats ont un impact positif sur la marge d'EBITDA, qui progresse de 2,1 points à taux de change constants. Services : doublement des revenus et EBITDA positif pour la première fois (marge de 6%) Variation En millions d'euros Avant éliminations des services fournis en interne 2018 2017 à taux réels à taux constants Revenus 117,2 59,2 x2,0 x2,1 EBITDA 6,7 (9,8) n/a n/a Marge d'EBITDA 6% (17)% n/a n/a Les revenus des activités de services sont multipliés par 2 par rapport à 2017, entraînant un fort rebond de la rentabilité. Les revenus et l'EBITDA de l'activité Développement, Construction et Fourniture d'équipement s sont en nette amélioration grâce à i) la vente à Actis de projets prêts à construire , faisant plus que compenser la hausse des dépenses de prospection lié e s à l'intensification des efforts de développement et ii) un retour à la rentabilité des activités de Construction et Fourniture d' é quipements, en ligne avec une activité intense pour les centrales détenu e s en propre par Voltalia .

Les revenus d'Exploitation-maintenance sont en baisse en raison de fins de contrats, cette baisse étant en partie atténuée au niveau de l'EBITDA par les travaux supplémentaires f acturés aux clients tiers . Les efforts soutenus dans la relance commerciale des Services commencent à porter leurs fruits, avec une marge d'EBITDA de 6%.

Deux facteurs différenciants créateurs de valeur Un producteur d'électricité et un prestataire de Services Depuis 2016 et le développement accéléré dans les Services, Voltalia exploite un modèle économique différenciant, qui associe Production d'électricité et fourniture de Services. Le développement est la pierre angulaire de cette stratégie : aussi d'importants montants ont-ils été investis en prospection et en développement en 2017 et 2018 afin de renforcer le portefeuille de projets. Ce dernier atteint 6,2 GW à fin 2018, multiplié par 3,4 depuis le lancement de la nouvelle stratégie avec l'acquisition de Martifer Solar dans les Services en 2016. En développant à un faible coût marginal davantage de projets, Voltalia est en mesure d'opérer une sélection, conservant ceux qui correspondent le mieux à sa stratégie et vendant les autres à des clients tiers, associés à des contrats de Fournitures d'équipement/Construction/Exploitation-maintenance. En 2018, le Groupe a ainsi vendu à Actis 252 MW de projets « prêts à construire » au sein de son cluster Serra Branca au Brésil, l'ensemble du partenariat représentant jusqu'à 500 MW au total. Le savoir-faire de Voltalia en Construction et en Exploitation-maintenance dans 5 technologies (éolien, solaire, hydroélectricité, biomasse et stockage) est essentiel au Groupe pour la création de valeur dans son métier de producteur d'électricité. Le travail effectué à la fois sur les actifs du Groupe et au profit de clients tiers permet de réaliser des économies d'échelle. En 2018, le fait de travailler sur des volumes de construction plus importants a permis à Voltalia de signer un accord-cadre compétitif avec l'un des principaux fabricants de panneaux photovoltaïques du marché. L'activité pour des clients tiers offre aussi la possibilité d'explorer de nouveaux pays et de nouvelles technologies : des contrats de construction ont été signés dans différents pays d'Afrique et d'Europe et une unité de stockage utilisant des batteries a été installée au Royaume-Uni, renforçant ainsi la couverture géographique et l'expertise technologique de Voltalia. Un producteur d'électricité verte à un prix compétitif Voltalia offre un profil unique avec 85% de sa puissance installée produisant de l'électricité à un prix compétitif. Fort de cette stratégie différenciante centrée sur les marchés non subventionnés, Voltalia est en mesure de saisir de nombreuses opportunités de créer de la valeur ajoutée supplémentaire à toutes les étapes du cycle de vie d'une centrale : Avant le début du contrat long-terme de vente d'électricité, Voltalia peut anticiper la construction de centrales et vendre de l'électricité à des prix attractifs via des contrats privés sur le marché libre. Cette anticipation profite, par exemple, aux centrales VSM 1 et VSM 2 qui seront mises en service avant fin 2020 alors que leurs contrats de vente long-terme débutent en 2021 (64 MW+64 MW), 202 3 (99 MW) et 2024 (64 MW).

Pendant l e contrat long-terme de vente d'électricité, certaines opportunités peuvent se présenter dans les marchés non-subventionnés. Ainsi, le renouvellement, en 2018, de la stratégie de suspension de contrats initiée en 2017 au Brésil a permis de vendre de l'électricité à un prix plus élevé via des contrats privés court-terme sur le marché libre avant de reprendre le cours normal du contrat long-terme ;

Après l e contrat long-terme de vente d'électricité : le fait de proposer l'électricité la moins chère du marché donne ra un avantage compétitif aux centrales de Voltalia , tandis q ue les centrales subventionnées pourraient conna î tr e une baisse drastique de leurs revenus. Aujourd'hui, dans le secteur des énergies renouvelables, la quasi-totalité des contrats long-terme de vente d'électricité est conclue avec des utilities. Dans les marchés où les énergies renouvelables sont compétitives par rapport aux énergies fossiles, de nouvelles opportunités se présentent auprès d'une nouvelle typologie de clients : les entreprises simplement à la recherche d'une électricité moins chère. En 2018, Voltalia a signé son premier contrat long-terme avec BRF, l'une des plus grandes entreprises agroalimentaires au monde. Bénéficiant de plus de 10 ans d'expérience sur le marché libre au travers de ses activités au Brésil, Voltalia est en mesure de proposer des offres attractives à des clients corporate en Europe, en Afrique et en Amérique latine. Autres éléments du compte de résultat : résultat net à un niveau record Variations En millions d'euros Avant éliminations des services fournis en interne FY 2018 2017 à taux réels à taux constants EBITDA avant éliminations et éléments corporate 94,6 84,5 +12% +31% Eliminations et éléments corporate (18,3) (12,9) +42% +43% EBITDA 76,2 71,6 +6% +29% Amortissements, dépréciations et provisions (29,1) (27,1) +6% +21% Autres produits et charges opérationnelles 0,1 1,3 -93% -99% Résultat opérationnel (EBIT) 47,2 45,7 +3% +30% Résultat financier (29,9) (36,5) -18% -2% Impôts et résultats des sociétés mises en équivalence (11,3) (5,8) x2.0 x2.3 Intérêts minoritaires 2,6 (2,9) n/a n/a Résultat net (part du Groupe) 8,5 0,6 x15 x23 En 2018, l'intense activité de Services internalisés au bénéfice des propres actifs du Groupe s'est traduite par une hausse des éliminations de revenus, à hauteur de 68,2 millions d'euros. Les éliminations et les coûts généraux (coûts corporate) représentent 18,3 millions d'euros d'EBITDA, en augmentation de 43% par rapport à 2017. Les amortissements et provisions augmentent de 21% à taux de change constants, en raison principalement de la contribution sur l'année pleine de la centrale SMG (+2,7 millions d'euros), dont les turbines étaient en mode conservation jusqu'en juin 2017, la mise en service de nouvelles centrales (+1,4 millions d'euros) et des provisions en hausse (+1,6 millions d'euros), en partie compensées par un impact de change positif (3,9 millions d'euros). L'EBIT atteint 47,2 millions d'euros en 2018, en hausse de 13,6 millions d'euros à taux de change constants, soit une augmentation de 30% par rapport à 2017. Le résultat financier, principalement les coûts de financement liés au financement long-terme de projets, s'améliore de 6,5 millions d'euros à (29,9) millions d'euros en 2018, principalement sous l'effet de la baisse du réal brésilien. Les impôts augmentent de 5,5 millions d'euros, sous l'effet de la hausse des profits imposables de Voltalia. Les intérêts minoritaires enregistrent une perte de 2,6 millions d'euros. Les centrales avec des partenaires minoritaires sont celles concernées par une montée en charge plus lente du résultat, et, à la différence de 2017, elles ne bénéficient pas des suspensions de contrats en 2018. Le résultat net part du groupe atteint 8,5 millions d'euros, son plus haut historique. Comme attendu, Voltalia a bénéficié d'un effet de rattrapage majeur au second semestre (+ 14,1 millions d'euros), principalement grâce à la saisonnalité de la production éolienne et solaire. Bilan consolidé simplifié En millions d'euros 31/12/2018 31/12/2017 Goodwill 46,0 46,1 Autres immobilisations incorporelles 96,4 70,1 Immobilisation corporelles 608,2 618,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 108,6 71,2 Autres actifs 127,4 106,3 Total actif 986,6 912,2 Capitaux propres, part du Groupe 317,6 322,0 Intérêts minoritaires 54,7 67,2 Dette financière 506,0 417,4 Autres passifs courants et non courants 108,3 105,6 Total passif 986,6 912,2 Le bilan du Groupe est à l'image de sa stratégie d'investissement dynamique. En 2018, les immobilisations corporelles et incorporelles ont représenté 750,6 millions d'euros. Au 31 décembre 2018, 89% des immobilisations corporelles sont des centrales en exploitation. La variation depuis le 31 décembre 2017 s'explique principalement par la contribution des nouvelles centrales (+71 millions d'euros), plus que compensée par l'amortissement linéaire des centrales en opération (-26 millions d'euros) et un impact de change négatif (-53 millions d'euros). Les immobilisations incorporelles correspondent principalement à des actifs en exploitation (28 millions d'euros) ou des projets sécurisés ou en construction (64 millions d'euros). La structure financière du Groupe est solide : 77% de la dette financière de Voltalia à fin 2018 correspond au financement de centrales, via de la dette projet de long-terme libellée en devise locale. Au 31 décembre 2018, Voltalia détient 108,6 millions d'euros en trésorerie et équivalents de trésorerie, en hausse de 37,4 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2017. Faits marquants depuis Janvier 2019 Mi-janvier 2019 , Voltalia a annoncé le lancement de la construction du projet Savane-des-Pères en Guyane française, une centrale solaire de 3,8 MW associée à un système de stockage par batteries de 2 , 6 MW / 2 , 9 MWh, permettant de couvrir la demande des ménages aux heures de pointe. La centrale bénéficiera d'un contrat dont le tarif est sécurisé sur 25 ans qui commencera à la mise en service de la centrale, attendue au second semestre 2019 .

Fin janvier, Voltalia a annoncé le lancement de la construction du projet éolien VSM 2 , situé dans le cluster de Serra Branca et voisin du projet VSM 1 déjà en con s truction . Il va donc bénéficier d'importantes économies d'échelle durant la construction et pour le raccordement , en plus de conditions de vent exceptionnelles. Le s contrat s long-terme de vente d'électricité de VSM 2 commen ce nt en 2021 (64 MW) et 2024 (64 MW). L'électricité produite entre la mise en service de la centrale ( attendue courant 2020) et ces dates ser a vendu e dans le cadre de contrat court-terme à des tarifs attractifs sur le marché libre .

Début f évrier, Voltalia a lancé la construction de sa deuxième ligne à très haute tension au Brésil . A vec un e tension de 500 kV et sur une distance de 50 km, elle permettra de relier de nouveaux projets pour une capacité totale de 2 GW dans le cluster de Serra Branca . Sa taille est donc adaptée aux besoin s des projets existants et futurs du cluster .

Fin février, Voltalia a annoncé s on p remier contrat de services de Construction et d'Exploitation-Maintenance en Albanie pour une centrale solaire de 2,5 MW . 2019 et au-delà 2019 : priorité à l'objectif de 1 GW Dans les Ventes d'énergie, en l'absence de suspension de contrats au Brésil, les prix resteront dans le cadre long-terme de prix sécurisés, indexés à l'inflation. La première contribution des nouvelles centrales en France et en Egypte est attendue principalement au cours de la seconde moitié de l'année. Dans les Services, la plupart des équipes étant mobilisées sur les propres centrales de Voltalia pour atteindre 1 GW, les contrats en cours avec des clients tiers sont pour l'instant limités. En 2019, le Groupe continuera à bénéficier d'économies d'échelles et maintiendra une approche disciplinée sur le contrôle des coûts. Forte visibilité à moyen terme : plus de 1 GW en 2020 avec 4 milliards d'euros de revenus sécurisés d'ici 2044 En 2018, les projets remportés en France, au Brésil et sur le continent africain ont porté le portefeuille de projets sécurisés de Voltalia à 1 048 MW, sécurisant l'objectif de 1 GW établi en 2016[2]. 387 MW sont déjà en construction, et les MW restants le seront prochainement. Depuis 2016, Voltalia exécute une stratégie visant à croître dans le solaire et dans de nouveaux pays, accélérée par l'acquisition de Martifer Solar. Entre l'annonce (en septembre 2016) et l'atteinte de son objectif de 1 GW, la puissance installée de Voltalia aura plus que doublé (x2,3) et sera davantage diversifiée : la capacité des centrales solaires aura notamment été multipliée par plus de 10 et pour représenter 19% du GW de puissance installée. De plus, quand la puissance installée de Voltalia dépassera le GW, elle sera à 69% située au Brésil (contre 84% en 2016), 19% en Europe (contre 16% en 2016) et à 12% en Afrique (contre 0% en 2016). Cette réussite majeure appuie la réalisation de l'EBITDA visé par le groupe en 2020. Un important portefeuille de projets en développement (+81% en 2018), réservoir de croissance après 2020 Post-2020, Voltalia peut s'appuyer sur un portefeuille significatif de projets en développement avancé pour soutenir sa croissance future. Pour intégrer ce portefeuille, les projets ont satisfait un ensemble de critères concernant la maîtrise foncière, les possibilités de connexion au réseau, les autorisations et permissions administratives, et la rentabilité financière.

A fin 2018, ce pipeline atteint 6,2 GW, en hausse de 81% par rapport à fin 2017. Cette croissance est surtout liée aux projets solaires dont la capacité a été multiplié par 2,4 pour atteindre 3,7 GW (60% du total du pipeline) dans l'ensemble des régions. En croissance continue, ce portefeuille de projets en développement représente un potentiel renforcé d'options stratégiques pour Voltalia, à la fois comme producteur d'électricité et comme prestataire de services. La vitesse de croissance actuelle du renouvelable dans le monde est sans précédent. Au second semestre, Voltalia dévoilera de nouvelles ambitions au-delà de 2020. Prochaine publication : revenus du premier trimestre 2019 le 24 avril 2019 A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques , biomasse et de stockage ; il dispose d'une puissance en opération et en construction de 783 MW à date.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable sur toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance.

Fort de ses 550 collaborateurs dans 18 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris depuis juillet 2014 ( FR0011995588 - VLTSA ) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small . Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Secrétaire général : Marie de Lauzon Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 ANNEXES Compte de résultats consolidé simplifié (non-audité) En milliers d'euros Au 31 décembre 2018 Au 31 décembre 2017 Revenus 180 660 181 188 Total charges (104 452) (109 588) EBITDA 76 209 71 600 % marge d'EBITDA 42% 40% Autres produits et charges opérationnels 103 1 279 Dotations et reprises aux amortissements, provisions et dépréciations (29 078) (27 132) Résultat opérationnel (EBIT) 47 234 45 747 % marge d' EBIT 26% 25% Charges brutes d'emprunt (32 020) (34 361) Autres produits et charges financiers 2 076 (2 124) Impôt sur les résultats et assimilés (11 480) (5 970) Résultats des sociétés mises en équivalence 151 203 Résultat net 5 960 3 495 % marge nette 3% 2% Résultat net part du Groupe 8 525 566 Intérêts minoritaires (2 565) 2 929 Bilan consolidé simplifié (non-audité) En milliers d'euros Au 31 décembre 2018 Au 31 décembre 2017 Goodwill 46 033 46 080 Immobilisations incorporelles 96 418 70 053 Immobilisations corporelles 608 228 618 575 Autres actifs non-courants 24 908 20 320 Actifs non courants 775 588 755 028 Trésorerie et équivalents de trésorerie 108 608 71 247 Autres actifs courants 102 426 85 970 Actifs courants 211 034 157 217 Total Actif 986 622 912 245 Capitaux propres du Groupe 317 624 321 964 Intérêts non contrôlants 54 747 67 232 Capitaux propres 372 371 389 197 Provisions non courantes 5 308 10 457 Provisions pour départs en retraite & pensions 805 664 Passifs d'impôts différés 1 658 1 776 Emprunts à long terme 435 342 339 177 Autres passifs financiers non courants 3 665 13 164 Autres passifs non courants 1 464 3 494 Passifs non courants 448 242 368 732 Provisions courantes 12 876 6 142 Emprunts à court terme 70 654 78 199 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 48 677 45 623 Autres dettes fiscales 11 427 8 586 Autres passifs courants 22 374 15 764 Passifs courants 166 008 154 316 Total Passif 986 622 912 245 Rapport de production d'électricité Production d'énergie cumulée par zone et par filière En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride Total 2018 Brésil 1 873,1 40,2* 1 913,4 France 93,0 19,9 112,9 Guyane française 4,6 10,6 24,1 39,3 Royaume-Uni 7,8 7,8 Grèce 6,9 6,9 Portugal 1,2 1,2 Total 1 966,1 40,4 10,6 24,1 40,2 2 081,4 *inclut la production d'énergie solaire d' Oiapoque Ventilation de la capacité installée au 31 décembre 2018 Capacité installée consolidée par zone et par filière

En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride 31/12/2018 Brésil 417,3 16,0* 433,3 France 42,2 23,7 65,9 Guyane française 4,5 1,7 5,4 11,6 Royaume-Uni 7,3 7,3 Grèce 4,7 4,7 Portugal 1,0 1,0 Total 459,5 41,2 1,7 5,4 16 523,8 *4 MW en énergie solaire et 12 MW en énergie thermique [1] Les revenus 2017 ont été rebasés pour des raisons de comparabilité [2] Communiqué de presse du 19 septembre 2016 Fichier PDF dépôt réglementaire



