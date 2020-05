Voltalia SA

Voltalia SA : information relative aux résultats du vote des résolutions présentées lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 13 mai 2020



13-Mai-2020 / 22:41 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 78

Nombre de droits de vote exerçables à la date du 13 mai 2020 : 130 701 435

Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Ordinaire ( AGO ) et Extraordinaire (AGE) : 127 717 210 Résultats du vote des résolutions relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire Résolutions à caractère ordinaire Votes favorables Votes défavorables/ Abstentions Voix % Voix % 1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 121 338 495 99,69 378 715 0,31 2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 121 338 495 99,69 378 715 0,31 3 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 121 714 850 100,00 2 360 0,00 4 Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce (convention de prestation de services conclue avec la société CREADEV) 7 832 667 42,94* 10 409 279 57,06 5 Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce (convention de prestation de services conclue avec la société FGD S.P.R.L. Robert Dardanne) 111 300 964 91,45 10 409 279 8,55 6 Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce (convention de prestation de services conclue avec la société The Green Option) 111 300 964 91,45 10 409 279 8,55 7 Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce (convention d'apport de titres avec Creadev) 8 061 932 44,19* 10 180 014 55,81 8 Non-renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Solène Gueré 121 717 210 100,00 - 0,00 9 Non-renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Robert Dardanne 121 717 210 100,00 - 0,00 10 Nomination de Monsieur Jean-Marc Armitano en qualité de nouvel administrateur 121 714 850 100,00 2 360 0,00 11 Nomination de Monsieur Alain Papiasse en qualité de nouvel administrateur 121 613 635 99,91 103 575 0,09 12 Nomination de Madame Céline Leclercq en qualité de nouvel administrateur 121 485 585 99,81 231 625 0,19 13 Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2019 au président du conseil d'administration, Madame Laurence Mulliez 121 336 135 100,00 2 360 0,00 14 Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2019 au directeur général, Monsieur Sébastien Clerc 116 010 508 95,31 5 706 702 4,69 14 bis Vote sur les informations relatives à la rémunération 2019 des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux) mentionnées à l'article L. 225-37-3, I du code de commerce 121 630 455 99,93 86 755 0,07 15 Fixation de la rémunération globale à allouer aux membres du conseil d'administration 121 628 095 99,93 89 115 0,07 16 Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2020 120 173 171 99,04 1 165 324 0,96 17 Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d'administration au titre de l'exercice 2020 113 658 325 93,38 8 058 885 6,62 18 Approbation de la politique de rémunération du directeur général au titre de l'exercice 2020 120 952 447 99,68 386 048 0,32 19 Non-renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire de H3P Audit & Conseil et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire 121 630 455 99,93 86 755 0,07 20 Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions 115 473 811 94,87 6 243 399 5,13 *Ces conventions restent légalement valables et le rejet de la convention d'apport de titres (résolution 7) n'a pas d'impact sur l'acquisition d'Helexia par Voltalia, finalisée le 27 septembre 2019 Résultats du vote des résolutions relevant de l'Assemblée Générale Extraordinaire Résolutions à caractère extraordinaire Votes favorables Votes défavorables/ Abstentions Voix % Voix % 21 Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat de ses propres actions 117 933 045 96,89 3 784 165 3,11 22 Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur André-Paul Leclercq 115 703 239 95,06 6 013 971 4,94 23 Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Eveline Tall 121 618 236 99,92 98 974 0,08 24 Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires 110 618 173 90,88 11 099 037 9,12 25 Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public 108 020 496 90,61 11 198 883 9,39 26 Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à émettre dans le cadre d'une offre visée à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier 107 990 229 90,58 11 229 150 9,42 27 Autorisation au conseil d'administration, en cas d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10 % du capital social et dans les limites prévues par l'assemblée générale 104 316 673 87,50 14 902 706 12,50 28 Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées 104 296 118 87,48 14 923 261 12,52 29 Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription 107 979 001 90,57 11 240 378 9,43 30 Délégation de compétence consentie au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d'offre publique comportant une composante d'échange initiée par la Société 108 012 708 90,60 11 206 671 9,40 31 Délégation de pouvoirs consentie au CA en vue d'augmenter le capital social, dans les limites de 10% du capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces ... 112 038 931 93,98 7 180 448 6,02 32 Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu de la Vingt-quatrième résolution à la Vingt-sixième résolution, de la Vingt-huitième résolution à la Trente et unième résolution, ci-dessus et de la Quarantième résolution ci-dessous 116 926 273 96,06 4 790 937 3,94 33 Autorisation à donner au conseil d'administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société 112 531 478 92,45 9 185 732 7,55 34 Autorisation à donner au conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre 112 762 288 92,64 8 954 922 7,36 35 Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu de la Trente-troisième résolution, et de la Trente-quatrième résolution, ci-dessus 118 038 322 96,98 3 678 888 3,02 36 Ajout d'un préambule avant l'article 1 des statuts afin d'adopter une raison d'être de la Société 121 717 210 100,00 - 0,00 37 Modification de l'article 12 des statuts « réunion du conseil d'administration » 121 717 210 100,00 - 0,00 38 Modification de l'article 18 des statuts « assemblées générales» afin de le mettre à jour des dispositions légales concernant les modalités de détermination de la majorité requise pour l'adoption des résolutions par les assemblées générales des actionnaires 121 338 495 99,69 378 715 0,31 39 Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d'épargne groupe 121 358 326 99,71 358 884 0,29 Prochaine publication : chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2020 le 21 juillet 2020 (post-bourse) A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,2 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,8 GW. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 791 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 Fichier PDF dépôt réglementaire



Titre du document : pdf-VF

Document : https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=XPMWSJOWUI