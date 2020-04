Voltalia SA

Voltalia SA : nouveaux contrats de vente d'électricité en France



07-Avr-2020 / 18:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, directement ou à travers sa filiale Helexia, annonce avoir remporté des appels d'offres en France pour un projet éolien, un projet innovant d'agrivoltaïque, deux projets d'autoconsommation (toitures solaires) et un projet d'ombrières photovoltaïques sur parking, pour un total de 28 mégawatts. Le projet d'ombrière est situé en Guyane : une première pour Helexia, rendue possible par le soutien de l'équipe Voltalia. «Ces nouveaux succès montrent la mobilisation continue des équipes de développement de projets malgré leur confinement lié au Covid-19. En parallèle, les équipes qui travaillent sur sites assurent la continuité de la construction et de la production d'électricité de nos centrales comme celles de nos clients. Nous pensons aussi aux défis de demain en renforçant nos liens avec le monde agricole, dont le rôle critique est aujourd'hui une évidence», commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Le marché des renouvelables en France Lors de l'annonce des résultats des appels d'offres, Elisabeth Borne, Ministre de la Transition écologique et solidaire, a souligné la contribution positive des filières renouvelables électriques à la sécurité d'approvisionnement du pays. Elle a indiqué que la désignation des lauréats de ces derniers appels d'offres témoignent par ailleurs de la très grande compétitivité des différentes filières renouvelables. L'approche pluridisciplinaire de Voltalia récompensée Voltalia dispose d'une expertise forte dans cinq technologies (solaire au sol et sur toiture, éolien, hydro, biomasse et stockage) lui permettant de se saisir de nombreuses possibilités au sein d'un même territoire. Ces succès lors de quatre appels d'offres distincts en sont l'illustration. En plus de sécuriser un nouveau contrat de vente d'électricité pour son parc éolien de Sarry (22 MW) dans l'Yonne, actuellement en construction, Voltalia remporte un projet innovant dans l'agrivoltaïque (3 MW) dans la région Sud. Helexia, filiale de Voltalia, remporte un projet d'ombrières photovoltaïques (1,4 MW) pour le parking d'un hypermarché situé dans un marché nouveau pour Helexia, la Guyane française, grâce à l'équipe de Voltalia qui y est implantée depuis 2005. Helexia a par ailleurs remporté en France métropolitaine deux projets d'autoconsommation (1,2 MW) situés sur les toitures de magasins d'Auchan et Decathlon. Tous ces contrats de vente d'électricité à long terme contribueront à l'atteinte des objectifs 2023 de Voltalia. L'agrivoltaïque, quand solaire et agriculture font bon ménage Fort d'un premier succès pour un projet agrivoltaïque de 3 MW remporté en février 2018[1] et aujourd'hui en construction sous le nom de Cabanon, Voltalia poursuit sa croissance dans les projets innovants associant production agricole et production d'électricité. Pour ces deux projets, Voltalia place des modules photovoltaïques bifaciaux montés sur trackers : les panneaux dont les deux faces servent à la production électrique sont montés sur des structures mobiles qui suivent la course du soleil dans le ciel. Ces structures surélevées surplombent et protègent la production agricole des aléas climatiques (excès de soleil, grêle.). Cette technologie offre une grande flexibilité d'utilisation : après des salades à Cabanon, cette nouvelle centrale de Salon protégera un verger d'abricotiers, pêchers et cerisiers. Le nouveau projet de Salon est situé à Salon de Provence en région Sud à proximité immédiate d'autres centrales de Voltalia : Cabanon, Talagard et Carrière des Plaines. Elle bénéficiera donc d'importantes synergies tout au long de sa longue phase d'exploitation. Prochain rendez-vous : Revenus du T1 2020 le 22 avril 2020 A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,2 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,8 GW. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 791 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 [1] voir communiqué de presse du 13 février 2018 Fichier PDF dépôt réglementaire



Titre du document : pdf-VF

Document : https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=XLUYUGFVJU