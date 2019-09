Voltalia : achèvement d'une ligne de transmission au Brésil

03/09/2019 | 09:13

Voltalia annonce l'achèvement d'une ligne de transmission de 2 GW pour son complexe éolien de Serra Branca, un ensemble de projets situé au Nord-Est du Brésil, multipliant par six la capacité d'injection sur le réseau du complexe éolien.



La rapidité du développement et de la construction de cette nouvelle ligne permettra l'entrée en exploitation des fermes éoliennes VSM 1&2 (total de 291 MW) en avance par rapport aux prévisions initiales de la société d'énergies renouvelables.



'Serra Branca a désormais un potentiel porté à 2,4 GW. Votalia construit l'un des plus grands complexes éoliens du monde, situé au sein d'une des zones les plus ventées de la planète', déclare Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.



