Voltalia : acquisition de Greensolver

25/02/2020 | 08:15

Voltalia annonce l'acquisition de Greensolver, prestataire de services techniques, administratifs et contractuels pour centrales éoliennes et solaires. Il gère pour ses clients 95 centrales d'une puissance cumulée de 1,4 gigawatt dans neuf pays d'Europe.



Par ailleurs, cette société de 39 salariés propose à ses clients des prestations de gestion et de conseils (revue financière, planification et suivi de la construction, optimisation des opérations de maintenance, etc.).



Les termes financiers de la transaction ne sont pas précisés. Si Greensolver contribuera positivement à l'EBITDA et au résultat net de Voltalia dès 2020, sa taille et son modèle ne justifient pas de changer les objectifs financiers.



