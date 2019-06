Voltalia : atteint le gigawatt installé ou en construction

13/06/2019 | 08:04

Voltalia annonce le démarrage des travaux de construction de 85 MW répartis sur quatre centrales en France et une au Kenya. Avec ces nouveaux chantiers, il franchit le cap du gigawatt installé ou en construction.



'A ce jour, Voltalia construit un total de 527 MW dont 472 MW détenus par le groupe et 55 MW pour le compte de clients', précise Sébastien Clerc, le directeur général du groupe spécialisé dans les énergies renouvelables.



'L'expertise (de nos équipes de construction) sera précieuse pour atteindre notre nouvel objectif d'au moins 2,6 GW installés ou en construction à horizon 2023, soit 1,6 GW de nouvelles constructions sur la période 2021-23', poursuit-il.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.