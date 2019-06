Voltalia : choisi pour un parc éolien dans l'Yonne

14/06/2019 | 13:20

Voltalia annonce être lauréat de la troisième tranche de l'appel d'offres éolien terrestre organisé par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire pour un projet de 24 MW situé en France métropolitaine.



Le projet lauréat est le parc éolien d'Argenteuil-sur-Armançon, dans le Département de l'Yonne, à une dizaine de kilomètres de la centrale de Sarry (22 MW), actuellement en construction et dont la mise en service est prévue avant la fin de l'année.



Ce nouveau parc bénéficiera d'un contrat de complément de rémunération d'une durée de 20 ans. Sept éoliennes assureront une production d'électricité d'origine renouvelable équivalente à la consommation en électricité d'environ 20.000 ménages français.



