Voltalia : confirme son statut d'entreprise responsable et progresse au sein de l'indice Gaïa

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588) annonce pour la deuxième année consécutive son intégration dans le Gaïa-Index, indice boursier d'Investissement Socialement Responsable (ISR) des valeurs moyennes qui distingue les valeurs françaises les plus performantes en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Les résultats de la campagne Gaïa, annoncés le 14 octobre confirment Voltalia dans son statut d'entreprise responsable. Pour la deuxième année de sa participation, l'entreprise figure parmi les 70 valeurs françaises ayant obtenu les meilleures notations extra-financières sur un panel de 230 sociétés. Créé en 2009, l'indice Gaïa surperforme chaque année les indices CAC 40 et CAC Mid & Small. La présence de Voltalia au sein de l'indice renforce sa visibilité auprès des investisseurs institutionnels ISR. La notation des valeurs est réalisée sur plus de 130 critères extra-financiers (sociétaux, sociaux, environnementaux et de gouvernance) qui permettent d'évaluer le degré de transparence et de maturité des sociétés concernant leurs politiques, pratiques et performances en matière de RSE et développement durable. La progression de Voltalia au classement global (50/230 en 2019 vs. 80/230 en 2018) souligne la concrétisation des engagements pris par Voltalia sur les thématiques telles que la santé et la sécurité, l'éthique des affaires ou encore la lutte contre le changement climatique. Voltalia se classe dixième sur les 70 entreprises ayant un chiffre d'affaires compris 150 et 500 millions d'euros et ses résultats sont au-dessus de la moyenne des entreprises du secteur "énergies conventionnelle et renouvelable". « Nous sommes très fiers de voir nos engagements en faveur du développement durable récompensés par cette distinction. Les enjeux RSE sont au c?ur de la mission de Voltalia d'améliorer l'environnement global en favorisant le développement local. Je remercie l'ensemble des collaborateurs qui mettent en ?uvre quotidiennement notre mission », déclare Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia. Gaïa-Index est l'Indice Développement Durable de référence pour les entreprises françaises cotées en bourse. Développé par EthiFinance, le Gaïa-Index sélectionne des valeurs moyennes en fonction de leurs performances extra-financières, en évaluant notamment le degré de transparence et de maturité des sociétés concernant leurs politiques, pratiques et performances RSE. Créé en 2009, cet indice surperforme chaque année le CAC 40 et le CAC Mid & Small. Prochain rendez-vous : Chiffres d'affaires du 3ème trimestre, le 23 octobre 2019 A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,1 GW, dont 0,6 GW sont sécurisés. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 697 collaborateurs dans 18 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 Fichier PDF dépôt réglementaire



