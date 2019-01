Voltalia SA

Voltalia construit son premier projet solaire+stockage



17-Jan-2019 / 07:25 CET/CEST

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables annonce le lancement de la construction du projet Savane des Pères en Guyane française, une centrale solaire de 3,8 MW associée à un système de stockage par batteries de 2,6 MW / 2,9 MWh adapté aux besoins locaux. "A partir d'une première expérience en qualité d'entreprise de construction sur un projet de stockage de 2 MW livré en 2018 au Royaume-Uni, Voltalia a acquis le savoir-faire pour développer, construire et exploiter des installations de stockage. C'est un apport important à nos activités, ouvrant la voie à de nouveaux développements sur ce marché en forte croissance" commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Le projet Savane des Pères, le premier du genre pour Voltalia, a été remporté en juin 2016[1] lors de l'appel d'offres lancé en France par le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie et du Développement durable. Cet appel d'offres visait à encourager le développement de l'énergie solaire dans les départements d'outre-mer. La solution proposée par Voltalia consiste en une centrale solaire de 3,8 MW associée à un système avancé de prévision et une unité de stockage de 2,6 MW utilisant des batteries de type lithium-ion. Le stockage sera utilisé afin d'augmenter le niveau de prédictibilité et de fiabilité de la production de la centrale solaire en injectant de l'électricité sur le réseau lorsque la demande des ménages est la plus forte. Une attention particulière a été apportée au choix du site et le projet permettra de revaloriser une ancienne décharge située sur la commune de Sinnamary. Le projet Savane des Pères bénéficiera d'un contrat avec un tarif sécurisé sur 25 ans qui commencera à la mise en service de la centrale attendue au second semestre 2019. La Guyane française : le berceau de Voltalia. Voltalia est le leader en Guyane française, lieu de sa naissance en 2005, où le Groupe s'appuie sur une équipe locale expérimentée. Avec 33 MW actuellement en exploitation, en construction et sécurisés, la Guyane française est, à date, l'unique territoire où Voltalia a gagné des contrats dans quatre technologies : hydraulique, biomasse, solaire et stockage. Prochaine publication : revenus du T4 et de l'anné 2018, le 23 janvier 2019 A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses centrales éoliennes, solaires, hydrauliques et biomasse ; il dispose d'une capacité installée totale de 524 MW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable sur toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance.

Fort de ses plus de 490 collaborateurs dans 18 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris depuis juillet 2014 (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Secrétaire général : Marie de Lauzon Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 [1] Voir le communiqué de presse du 13 juin 2016 Fichier PDF dépôt réglementaire



