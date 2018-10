Voltalia : croissance de 26% du CA au 3e trimestre

18/10/2018 | 11:58

Le groupe spécialisé dans les énergies renouvelables Voltalia annonce des revenus en hausse de 26% à taux de change constant (+12% en données publiées) au troisième trimestre 2018, à 54,5 millions d'euros.



Il pointe une forte croissance des ventes d'énergie à taux constant portées par une production en hausse et une accélération de la croissance des revenus de services à taux constant, soutenue par les ventes de développement, construction et fourniture d'équipements.



Voltalia confirme ses perspectives pour l'ensemble de 2018, estimant que les tendances positives déjà à l'oeuvre au troisième trimestre devraient permettre d'améliorer fortement la rentabilité au second semestre par rapport au premier.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.