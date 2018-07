Voltalia : début de construction d'une centrale en Guyane

30/07/2018 | 08:21

Voltalia annonce la pose vendredi dernier de la première pierre de la centrale biomasse de Cacao en Guyane, dont la conception, la construction et l'exploitation-maintenance sont entièrement menées en interne par ses équipes.



Avec une mise en service prévue en 2020, cette centrale produira de l'électricité à partir de la combustion de déchets de bois produits localement, en provenance d'exploitations forestières et de scieries situées à proximité.



Sa production couvrira la consommation d'environ 16.000 personnes et se substituera aux solutions fonctionnant au diesel. Le projet présente donc un bilan carbone très positif avec 28.500 tonnes de CO2e évitées par an.



