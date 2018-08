Voltalia : début des travaux pour la centrale de Taconnaz

30/08/2018 | 08:41

Voltalia annonce le début des travaux de construction de sa centrale hydroélectrique au fil de l'eau d'une capacité de 4,5 MW sur le torrent de Taconnaz en Haute-Savoie, dont la mise en service de la centrale est prévue fin 2019



Remporté par Voltalia en 2016, ce projet de petite centrale se situe sur les communes de Chamonix et des Houches. Grâce au paravalanche de Taconnaz, un ouvrage remarquable qui protège la vallée de Chamonix, la centrale a un impact environnemental et paysager limité.



La production de la centrale hydroélectrique de Taconnaz permettra d'assurer la consommation électrique annuelle d'environ 4.800 foyers, couvrant ainsi près de 90% de la population des communes de Chamonix et des Houches.



