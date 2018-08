Voltalia : deux nouveaux projets hydroélectriques en France

28/08/2018 | 09:57

Voltalia annonce avoir remporté deux nouveaux projets hydroélectriques en France métropolitaine, pour une puissance totale installée de 4,4 MW, dans le cadre d'un appel d'offres du Ministère français de la transition énergétique.



Les centrales de Croix et Jorasse (Haute-Savoie) et de Merderel (Savoie)bénéficieront chacune d'un contrat d'achat d'une durée de 20 ans à compter de leur mise en service, prévue au plus tard fin 2022 d'après les termes de l'appel d'offres.



'Ces deux centrales de haute chute, installées au fil de l'eau, ne nécessiteront aucune retenue d'eau et auront un moindre impact sur l'environnement car elles n'entraveront pas la continuité sédimentaire', précise le groupe d'énergies renouvelables.



