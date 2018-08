Voltalia : deux nouveaux projets hydroélectriques en France

29/08/2018 | 10:16

Voltalia annonce avoir remporté deux nouveaux projets hydroélectriques en France métropolitaine, pour une puissance totale installée de 4,4 MW.



Les deux projets lauréats sont le projet hydroélectrique de Croix et Jorasse (2,4 MW), situé dans la commune de Cordon en Haute-Savoie, et le projet de Merderel (2 MW), situé sur le territoire d'Albiez-le-Jeune en Savoie.



Les centrales de Croix et Jorasse et de Merderel bénéficieront chacune d'un contrat d'achat d'une durée de 20 ans à compter de leur mise en service, prévue au plus tard fin 2022.



' Nous sommes très fiers de remporter deux projets dans le cadre de cet appel d'offres national dédié à la petite hydroélectricité. Une attention particulière a été accordée par le ministère aux projets associant compétitivité et respect de l'environnement, une démarche en ligne avec celle de Voltalia ', déclare Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.



