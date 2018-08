Voltalia : deux projets solaires remportés en France

08/08/2018 | 07:28

Voltalia annonce avoir remporté deux nouveaux projets solaires en France métropolitaine, pour une puissance totale installée de 8,9 MW, dans le cadre de l'appel d'offres CRE 4.4 du Ministère de la Transition écologique et solidaire.



Les projets lauréats de Laspeyres (5 MW) et de Jonquières (3,9 MW) bénéficieront d'un contrat de vente d'électricité avec complément de rémunération d'une durée de 20 ans. Ils devraient être respectivement mis en service en 2020 et en 2019.



Située en Occitanie, la centrale de Laspeyres couvrira la consommation d'environ 3.500 personnes. Le projet de Jonquières, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, porte sur une ombrière solaire qui couvrira la surface du marché local et celle de son parking dédié.



