Voltalia : en baisse, mais un analyste se montre optimiste

07/06/2019 | 17:56

Le titre Voltalia s'affiche ce soir en nette baisse (-1,8%), malgré un avis positif émis par Invest Securities concernant le nouveau plan de développement du groupe.



Le management a en effet présenté un nouveau plan portant sur une accélération des investissements pour atteindre une capacité installée de 2,6GW en 2023 (contre 1GW att. fin 2020). Invest Securities confirme son opinion Achat avec un objectif de cours maintenu à 13,6E avant prise en compte de l'impact des nouveaux projets en cours d'évaluation.



'Au regard du pipeline conséquent de projets (6,2GW) et du track record, cet objectif apparait tout à fait crédible' indique le broker.



Le bureau d'analyses indique que le management a fixé un objectif d'EBITDA 2023 compris entre 275 et 300 ME.



'Le montant de capex pour la réalisation du plan est estimé à 1,45 MdE, dont environ 400 ME supportés par Voltalia avec probablement une composante dette et fonds propres (AK estimée à 300mE)' explique Invest Securities.





