Voltalia : en négociation avec STOA sur des parcs au Brésil

19/06/2019 | 07:44

Voltalia indique entrer en négociation exclusive avec STOA, fonds d'investissement dédié aux projets d'infrastructures dans les pays en développement et émergents, en vue de lui céder 35% des parcs éoliens VSM 1 (163 MW) et VSM 2 (128 MW) au Brésil.



Ces centrales actuellement en cours de construction font partie du complexe de Serra Branca, situé dans l'Etat du Rio Grande do Norte. Ce complexe est le plus grand d'Amérique latine avec un potentiel total supérieur à 2,4 GW.



La plus-value dont bénéficiera le groupe d'énergies renouvelables à l'occasion de la cession de ces parts minoritaires sera directement reconnue dans ses capitaux propres. La transaction devrait être finalisée au cours de l'été 2019.



