Voltalia : et STOA entrent en négociation exclusive en vue de la cession de parts minoritaires dans deux parcs éoliens en construction au Brésil

STOA, fonds d'investissement dédié aux projets d'infrastructures dans les pays en développement et émergents, et Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, entrent en négociation exclusive en vue de la cession par Voltalia à STOA de 35% des parcs éoliens VSM 1 (163 MW) et VSM 2 (128 MW) au Brésil.

« En choisissant Voltalia comme partenaire pour cette première implantation sur le continent latino-américain, nous voulons bénéficier de 13 ans de savoir-faire en gestion de la construction, exploitation et maintenance de centrales éoliennes au Brésil. C'est un marché où l'énergie renouvelable est, de loin, la source d'électricité la moins chère. Elle représente un immense gisement d'opportunités. Avec un tel partenariat, nous pourrons entrer sur ce marché avec des actifs significatifs et performants, pour une création de valeur long-terme pour l'ensemble des parties-prenantes. Ce succès valide également notre capacité d'origination et d'exécution intercontinentale » se réjouit Charles-Henri Malécot, Directeur général de STOA.

« Nous sommes très heureux à la perspective d'accueillir STOA, acteur français de premier plan, parmi nos partenaires long-terme. Voltalia pourra croître plus encore au Brésil grâce à ce projet de partenariat tout en créant de la valeur : il illustre notre stratégie visant à développer un grand volume de projets compétitifs afin d'en faire en partie profiter des investisseurs tiers, via des partenariats ou des cessions » ajoute Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Le projet de partenariat

Les centrales éoliennes VSM 1 (163 MW) et VSM 2 (128 MW), actuellement en cours de construction, font partie intégrante du complexe de Serra Branca situé dans l'Etat brésilien du Rio Grande do Norte.

Caractérisé par d'excellents régimes de vents et entièrement développé par les équipes de Voltalia, le complexe de Serra Branca est le plus grand d'Amérique latine. Son potentiel total est supérieur à 2,4 GW, dont 873 MW sont actuellement en exploitation ou en construction : 600 MW détenus par le Groupe et 273 MW par le fonds d'investissement Echoenergia, propriété d'Actis[1]. Le développement rapide du complexe de Serra Branca est facilité par les lignes électriques développées, construites et détenues par Voltalia qui sont à même de connecter le complexe au réseau électrique national brésilien.

La cession à 100% par Voltalia de centrales prêtes à construire (schéma retenu avec Actis-Echoenergia) ou l'entrée d'investisseurs minoritaires (schéma actuellement négocié avec STOA) s'inscrit dans la stratégie de services de Voltalia qui consiste à développer un volume important de projets très compétitifs dans le but d'en conserver certains et d'en céder d'autres à des partenaires financiers ou des clients utilities. A ce jour, Voltalia a déjà développé et cédé un total de 1,4 GW dans le monde, parallèlement au portefeuille développé et conservé par Voltalia : 1 GW actuellement en exploitation[2] ou construction.

Cette transaction minoritaire, si elle se confirme, n'aura pas d'effet sur le compte de résultat de Voltalia conformément aux normes IFRS, dans la mesure où il est prévu que Voltalia conserve le contrôle des centrales VSM 1 et VSM 2. La plus-value dont bénéficiera Voltalia à l'occasion de la cession minoritaire sera donc directement reconnue dans ses capitaux propres. La transaction devrait être finalisée au cours de l'été 2019.

Ce premier projet de STOA en Amérique latine fait suite à des précédents investissements notamment en Afrique du Sud, au Cameroun et en Inde. Pour STOA qui a déjà engagé plus de 160 millions d'euros en moins de deux ans en Afrique et en Inde, le partenariat avec Voltalia contribue à la diversification géographique souhaitée par ses deux actionnaires au-delà de la priorité donnée au continent africain. Après le projet du barrage hydroélectrique de Nachtigal au Cameroun bouclé en décembre 2018, ces deux parcs éoliens au Brésil représentent pour STOA un nouvel engagement fort en faveur des énergies renouvelables dans les pays en développement, un de ses secteurs cibles.

A propos de STOA

STOA est une société anonyme au capital de 120 millions d'euros, détenue à 83,3% par la Caisse des Dépôts et Consignations et à 16,7% par l'Agence Française de Développement, dont l'objet est d'investir jusqu'à 600 millions d'euros en fonds propres et quasi fonds propres dans les pays émergents et en développement, dans les secteurs des infrastructures et de l'énergie. STOA bénéficie des expertises complémentaires de ses deux actionnaires : la Caisse des Dépôts est un investisseur institutionnel de long terme intervenant pour le développement économique ; l'Agence Française de Développement est un acteur central de la politique de développement française, qui attribue des financements à des projets dans des secteurs clés pour la transition dans les pays émergents et en développement. Dans le contexte de leur stratégie commune, ces deux institutions sont pleinement engagées à jouer un rôle déterminant dans les quatre transitions majeures : les transitions énergétique et environnementale, digitale, territoriale et démographique.

A propos de Voltalia

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs pendant toutes les étapes des projets d'énergies renouvelables, de la conception à l'exploitation-maintenance.

Fort de ses 591 collaborateurs dans 18 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients.

Voltalia est un acteur majeur au Brésil, avec un excellent track record. L'équipe locale a développé depuis 2006 un large portefeuille de projets de grande qualité comprenant :

724 MW MW en exploitation et en construction au sein des sites de Serra Branca (éolien), Sao Miguel do Gostoso (éolien) et Oiapoque (hybride diesel et solaire , et bientôt hydraulique ) ;

3,3 GW de projets en développement [3] , principalement situés dans les états de Rio Grande do Norte et Bahía pour des projets éoliens et solaires .

Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables.

