Voltalia fait l'acquisition de Greensolver et se renforce dans les services aux clients tiers



25-Fév-2020 / 08:00 CET/CEST

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce l'acquisition de Greensolver, spécialiste européen des services de gestion de centrales renouvelables. Créé en 2008, Greensolver accompagne ses clients comme prestataire de services techniques, administratifs et contractuels durant toutes les étapes de la vie des centrales éoliennes et solaires. Forte de 39 salariés, la société gère pour ses clients 95 centrales d'une puissance cumulée de 1,4 gigawatts situées dans neuf pays d'Europe, principalement en France, Royaume-Uni et Pays-Bas. Par ailleurs, elle propose à ses clients des prestations de gestion et de conseils (revue financière, planification et suivi de la construction, optimisation des opérations de maintenance, etc.). Depuis sa création, la société a assuré ses services de conseils sur des centrales représentant plus de 15 gigawatts cumulés. Greensolver exploite son savoir-faire pour le compte d'une clientèle diversifiée d'investisseurs dans le secteur des énergies renouvelables : fonds d'infrastructures, banques, utilities et indépendants. Ces clients, qui souvent ne disposent pas des ressources internes requises, s'appuient sur un prestataire spécialisé et compétitif comme Greensolver pour assurer le suivi de leur portefeuille de centrales renouvelables. Avec l'acquisition de Greensolver, Voltalia consolide sa position d'acteur intégré des énergies renouvelables sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Voltalia offre déjà à ses clients tiers des services de Développement de projets, de Fourniture d'équipements, de Construction et d'Exploitation-Maintenance de centrales. Greensolver va accélérer son développement au service de ses clients. Spécialiste reconnu, Greensolver a bénéficié d'une croissance forte et durable : en trois ans, la capacité gérée a été multipliée par deux et les pays couverts sont passés de quatre à neuf. Afin de poursuivre cette dynamique, Greensolver pourra désormais aussi compter sur les atouts de Voltalia tels que : son implantation dans 19 pays qui pourront soutenir son expansion ; un pôle d'achats d'équipements et une équipe d'ingénierie (solaire, éolien, stockage) qui pourront aider les clients à obtenir les meilleures conditions auprès de leurs fournisseurs ; et des ressources techniques et humaines qui pourront enrichir la croissance de Greensolver. Guy Auger, Président de Greensolver depuis sa création, continuera d'en assurer la direction. Toute l'équipe de Greensolver est appelée à poursuivre le parcours de croissance au service des clients. Si Greensolver contribuera positivement à l'EBITDA et au résultat net de Voltalia dès 2020, sa taille et son modèle de prestataire de services ne justifient pas de changer les objectifs financiers de Voltalia. « Rejoindre une entreprise comme Voltalia est un atout et une grande satisfaction. D'un côté, ce rapprochement permettra de continuer d'améliorer la qualité des services proposés à nos clients tout en nous donnant les moyens d'accélérer notre croissance. De l'autre, toute l'équipe se réjouit de partager les valeurs et la dynamique de succès de Voltalia » commente Guy Auger, Président de Greensolver. « L'acquisition de Greensolver nous renforce dans les services auprès des clients tiers, notamment dans l'éolien alors que notre activité de Services était jusqu'à présent surtout axée sur le solaire. Je me réjouis d'accueillir une équipe entrepreneuriale reconnue par ses clients » commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Prochaine publication : résultats de l'exercice 2019 le 23 mars 2020 (avant-bourse) A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,1 GW. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 697 collaborateurs dans 19 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 Fichier PDF dépôt réglementaire



