Voltalia franchit le cap du gigawatt installé ou en construction



13-Juin-2019 / 07:30 CET/CEST

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce le démarrage des travaux de construction de 85 MW répartis sur quatre centrales en France et une centrale au Kenya. Avec ces nouveaux chantiers, Voltalia franchit le cap du gigawatt installé ou en construction. « Ces nouveaux chantiers nous permettent de franchir le cap du gigawatt installé ou en construction. Ils sont aussi une bonne illustration de notre stratégie : tout en croissant sur un de nos marchés historiques, nous poursuivons en même temps notre percée sur le continent africain qui représente déjà 8% de notre portefeuille de centrales. A ce jour, Voltalia construit un total de 527 MW dont 472 MW détenus par le Groupe et 55 MW pour le compte de clients. Nos équipes de construction démontrent leur capacité à gérer simultanément de nombreux projets : cette expertise sera précieuse pour atteindre notre nouvel objectif d'au moins 2,6 GW installés ou en construction à horizon 2023, soit 1,6 GW de nouvelles constructions sur la période 2021-23 » se réjouit Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Voltalia accroît significativement sa présence en France métropolitaine Les travaux de construction lancés ce jour concernent quatre centrales en France, dont deux centrales solaires et deux centrales éoliennes. Cela représente une croissance de 30% du portefeuille de centrales[1] de Voltalia en France métropolitaine qui atteint 154 MW. Les deux projets solaires, d'une puissance totale de 9 MW, ont été remportés lors de deux éditions de l'appel d'offres CRE 4 de 2018. Ils bénéficieront de contrats de vente d'électricité avec complément de rémunération[2] d'une durée de 20 ans. Ces sites sont situés dans la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur ; proches l'un de l'autre et d'autres centrales solaires de Voltalia, ils bénéficieront d'effets d'échelle pendant la construction et l'exploitation. Les deux projets éoliens, d'une puissance totale de 27 MW, bénéficient d'un tarif d'achat réglementé sécurisé en 2016, qui assurera des revenus contractuels au Groupe pendant 15 ans via le mécanisme du complément de rémunération. Ils sont situés en Charente-Maritime, et distants de seulement 7 km, à moins d'une heure de route de la centrale éolienne de La Faye, en service depuis 2010. Poursuite de la croissance sur le continent africain Voltalia lance également la construction du projet Kopere au Kenya (50 MW). Celui-ci bénéficie d'un contrat de vente d'électricité de 20 ans, signé avec Kenya Power and Lightning Company (KPLC), compagnie d'électricité nationale du Kenya. Le démarrage des travaux intervient peu de temps après avoir lancé la construction d'une centrale solaire de 55 MW pour le compte du client Alten[3] à proximité de Eldoret. Les deux projets solaires étant distants de moins de 60 km, le Groupe assurera leur construction en parallèle, tirant avantage de l'expérience terrain de son équipe locale et de la possibilité de mutualiser les coûts de construction puis ceux d'exploitation-maintenance. L'expertise des équipes du nouveau Global Solar Hub de Voltalia inauguré fin mai à Porto sera sollicitée en phase de construction et d'exploitation. Plus grand parc solaire détenu par Voltalia, Kopere porte la puissance en construction de Voltalia à 82 MW sur le continent africain, confirmant l'avancée rapide du Groupe dans un contexte très favorable de forte demande pour une électricité bon marché. Détail des projets Pays Projet MW Énergie Mise en service attendue courant France Talagard 5 Solaire S2 2019 France Jonquières 4 Solaire S2 2020 France Coivert 11 Éolien S2 2020 France Vergné 16 Éolien S2 2020 Kenya Kopere 50 Solaire S2 2020 Le projet de Talagard est situé Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur dans la commune de Salon-de-Provence. La centrale de Talagard sera construite sur une ancienne décharge communale. En outre, la compensation au défrichement servira à réaliser les travaux d'entretien de la forêt communale. La centrale assurera une production d'électricité d'origine renouvelable équivalente à la consommation en électricité de près de 3 000 ménages français. Le projet d'ombrières de Jonquières est également situé Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'ombrière solaire couvrira la surface du marché local et celle de son parking dédié. Les panneaux solaires serviront en même temps à la production d'électricité et à la protection des visiteurs et de leurs véhicules contre le soleil et les aléas climatiques. La centrale pourra bénéficier du savoir-faire des équipes d'Helexia[4] durant sa phase d'exploitation. Situés en Charente-Maritime, les projets éoliens de Coivert et Vergné participent à l'atteinte des objectifs de la région Nouvelle-Aquitaine d'installer 3 000 MW d'énergie éolienne d'ici 2020. Ensemble, ils couvrent la consommation de 21 000 ménages français. Le projet de centrale solaire de Kopere a été initié par Martifer Solar et se situe à Songhor, dans le comté de Nandi. En permettant l'approvisionnement en électricité de plus de 700 000 personnes, il contribuera à l'atteinte de l'objectif du gouvernement d'un accès complet à l'électricité au Kenya d'ici 2020 (contre 70% en 2017). Rappel des constructions en cours Pays Projet MW Énergie Mise en service attendue courant Egypte Râ Solar 32 Solaire S2 2019 France Talagard 5 Solaire S2 2019 France Tresques 3 Solaire S2 2019 France Parroc 5 Solaire S2 2019 France Sarry 22 Éolien S2 2019 France Carrière des Plaines 8 Solaire S2 2019 France Taconnaz 5 Hydro S2 2019 Guyane Savane des Pères 6 Solaire+stockage S2 2019 Brésil VSM 1 163 Éolien S1 2020 Guyane Mana Stockage 10 Stockage S1 2020 Brésil VSM 2 128 Éolien S2 2020 France Jonquières 4 Solaire S2 2020 France Vergné 16 Éolien S2 2020 France Coivert 11 Éolien S2 2020 Guyane Cacao 5 Biomasse S2 2020 Kenya Kopere 50 Solaire S2 2020 Total 472 Prochain rendez-vous : revenus du deuxième trimestre 2019 le 17 juillet 2019 A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage . Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1 GW .

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance.

Fort de ses 591 collaborateurs dans 18 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients .

Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small . Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Secrétaire général : Marie de Lauzon Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 [1] Installées ou en construction [2] Introduit par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2016, le complément de rémunération est un mécanisme permettant au producteur de fixer ses revenues. [3] Communiqué de presse du 30 mai 2019 [4] Communiqué de presse du 21 mai 2019 Fichier PDF dépôt réglementaire



