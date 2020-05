Voltalia SA

Voltalia inscrit une raison d'être dans ses statuts



14-Mai-2020 / 07:15 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, a inscrit dans ses statuts une raison d'être : « Améliorer l'environnement mondial en favorisant le développement local ». Cette raison d'être réaffirme ce qui était jusqu'alors sa mission. Voltalia acte ainsi la première étape du processus qui pourrait lui permettre de devenir à l'avenir une Entreprise à Mission au sens de la loi française PACTE de mai 2019. « En cette période de crise sanitaire, on constate qu'il est plus que jamais nécessaire que les entreprises apportent leur contribution à la résolution des défis sociaux et environnementaux. L'inscription dans nos statuts d'une raison d'être intervient naturellement puisque celle-ci guide déjà notre stratégie depuis de nombreuses années » commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Une raison d'être engagée Voltalia a défini il y a plus de cinq ans au terme d'une co-construction qui avait impliqué l'ensemble des collaborateurs une mission qui est depuis assurée chaque jour dans chaque pays par tous les salariés. Cette mission s'impose naturellement comme étant désormais sa « raison d'être ». Elle vise deux objectifs : Améliorer l'environnement mondial : en développant, construisant et maintenant des centrales renouvelables pour son compte comme pour le compte de ses clients, Voltalia contribue à lutter contre le phénomène mondial du réchauffement climatique ;

Favoriser le dévelop p ement local : en ciblant en priorité des régions du monde où le renouvelable n'a pas besoin de subventions, Voltalia produit localement une électricité accessible et cré e des emplois locaux dans les pays les plus développés comme dans les pays émergents. Une traduction concrète dans la stratégie et les pratiques de Voltalia La stratégie de Voltalia et la pratique effective de ses activités par chaque Voltalien sont en cohérence avec cette mission qui est désormais sa raison d'être. Depuis sa création, Voltalia a développ é et construit pour son compte ou celui de ses clients des centrales solaires, éoliennes, hydrauliques, biomasse ou de stoc kage d'une capacité de près de trois gigawatts [1] , dont la production correspond à la consommation de plus de 10 millions de personnes . Ces centrales contribuent très concrètement à ralentir le phénomène de réchauffement climatique . Le plan d'expansion 2023 , qui grâce à l'augmentation de capital de 2019 permettra de multiplier par 2,6 la capacité de production détenue par le Groupe , amplifiera l'impact de Voltalia.

Plus de 80% du portefeuille de centrales renouvelables détenu par Voltalia produit une énergie compétitive par rapport aux centrales classiques (charbon, gaz et nucléaire). En ciblant prioritairement des régions du monde où la ressource naturelle est abondante (comme les vents alizés du Brésil ou le soleil du Sahara en Egypte ) , Voltalia obtient un double effet : chaque éolienne ou panneau solaire maximise son impact positif sur le climat ; et les centrales produisent à un prix compétitif ne nécessitant pas de subvention s . Cette démarche favorise le développement humain dans les pays les plus riches comme dans les pays émergents. Grâce à la baisse du coût des énergies renouvelables et à sa démarche pionnière , Voltalia arrive désormais à proposer une énergie renouvelable non subventionnée dans de nombreux pays, comme en témoigne nt les tous premiers corporate PPA [2] jamais signés en France.

En développant, construisant et maintenant des centrales , Voltalia crée des emplois locaux directs et indirects. Fondé il y a 15 ans, Voltalia compte désormais 791 salariés dans 20 pays . Ce chiffre est plus que doublé lors que l'on inclut les salariés des sous-traitants locaux. La qualité d'Entreprise à Mission pour aller plus loin La loi PACTE votée en mai 2019 permet aux entreprises volontaires de « graver dans le marbre » leur raison d'être dans leurs statuts. Pour Voltalia, c'est chose faite depuis l'Assemblée générale du 13 mai 2020. Cet évènement marque une étape et non un aboutissement. La démarche se poursuivra avec des réflexions qui seront menées avec tous les salariés de Voltalia, son Conseil d'administration et les autres parties prenantes en vue d'élaborer des engagements précis qui permettraient de décliner différentes facettes de la raison d'être. Ces engagements pourraient dans l'avenir être proposés aux actionnaires pour intégration dans les statuts de Voltalia afin de devenir une Entreprise à Mission. Prochaine publication : revenus du deuxième trimestre 2020 le 21 juillet 2020 (post-bourse) A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,2 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,8 GW. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 791 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 [1] Dont 1,2 gigawatts actuellement détenus par Voltalia (0,7 gigawatts en exploitation plus 0,5 gigawatts en construction), le solde ayant été développé et construit pour le compte de partenaires. [2] Contrats long-terme de vente qui lient directement le producteur, Voltalia, au consommateur final de l'énergie, en l'espèce SNCF, Crédit Mutuel et Boulanger. Voir les communiqués des 21 mai, 26 juin et 4 décembre 2019. Fichier PDF dépôt réglementaire



Titre du document : pdf-VF

Document : https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=AUQWPHLRDG