Voltalia : lance la construction de Râ Solar en Egypte

08/11/2018 | 09:48

A l'occasion de sa participation à l'Africa Investments Forum à Paris, Voltalia annonce avoir débuté la construction de Râ Solar, sa première centrale solaire en Afrique, située dans le complexe de Ben Ban, dans la région d'Assouan (Haute-Egypte).



Ce projet de 32 MW bénéficie d'un contrat de vente d'électricité de 25 ans avec la société nationale de distribution d'électricité EETC, qui entrera en vigueur à compter de la mise en service de la centrale, prévue au second semestre 2019.



Avec une capacité totale de 1,8 GW, le complexe de Ben Ban est le plus large ensemble solaire photovoltaïque dans le monde. Il permettra d'éviter l'émission de deux millions de tonnes de CO2 par an, tout en améliorant l'accès à une énergie verte et bon marché en Egypte.



