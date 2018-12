Voltalia : lance la construction de deux centrales solaires

20/12/2018 | 18:39

Le groupe Voltalia annonce le début du chantier de construction des centrales solaires de Tresques et Parroc, en France, pour une puissance totale de 8MW.



Elles se situent respectivement en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, et comporteront 7.840 et 11.490 panneaux photovoltaïques.



La mise en service des deux centrales est prévue au plus tard au troisième trimestre 2019.





